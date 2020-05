30 Jahre deutsche Einheit - Erinnerung an freie Kommunalwahlen in der DDR: So lief der 6. Mai 1990 in Rostock

Vor 30 Jahren waren die Kommunalwahlen am 6. Mai 1990 ein weiterer Schritt zur Demokratisierung der Gesellschaft. In Rostock siegte die SPD deutlich vor CDU und PDS. Neuer Oberbürgermeister wurde der Universitäts-Dozent Klaus Kilimann. Ein Blick zurück.