In Sachen „Abfall-Allee“ am Ortsrand meines Heimatdorfes Bentwisch habe ich hier schon einmal meinen Frust kundgetan. Vor allem über die verschiedenen Typen von Naturverschmutzern – ablesbar an ihren Hinterlassenschaften. Oft blieb der Dreck liegen und wuchs langsam zu. Denn wer kann schon Autoräder, Bauschutt-Berge und anderen Großmüll auf eigene Kosten entsorgen. Ganz zu schweigen von den Grünschnitt-Haufen, die jetzt massenhaft an dem Landweg auftauchen.

Um diesen ganzen Mist in den Griff zu bekommen, setzen findige Köpfe auf Technik. Die heißt hier „MachMit“-App und begeistert. Ich habe die App auf meinem Telefon ausprobiert: Beim morgendlichen Hunde-Gang den Müll entdeckt, ihn in der App auf einer Karte markiert, gemeldet – und am Nachmittag die Nachricht erhalten „Status: erledigt“.

Eine tolle Sache. Nur: Was machen die Müll-Touristen jetzt? Bekommen sie ein schlechtes Gewissen, weil andere ihren Dreck wegschaffen? Oder freuen sie sich etwa genau darüber?

Von Bernhard Schmidtbauer