So bereitete ein Rostocker 1957 die Reise der „Wilhelm Pieck“ durchs Mittelmeer mit vor

„Ich habe einen Großteil meines Lebens mit der Schifffahrt zugebracht“, sagt Dieter Wagner (84) aus Rostock. Begonnen habe für ihn alles 1955, da ist er in die Deutsche Seerederei (DSR) in Rostock eingetreten. 1992 endete seine Seemanns-Karriere, 37 Jahre später.

Dieter Wagner (84) aus Rostock hat 37 Jahre bei der Deutschen Seereederei (DSR) Rostock gearbeitet. Quelle: BERNHARD SCHMIDTBAUER

Im Auftrag der EU in Ex-Sowjetrepubliken tätig

Zu dieser Zeit war Wagner als Senior-Officer der EU in Russland tätig. „Ich war in dieser Funktion daran beteiligt, die Möglichkeiten der Wiederbelebung der Seidenstraße im Sinne der Europäischen Union zu prüfen“, erklärt Wagner. Dabei sei es unter anderem um eine Fährverbindung zwischen den Ex-Sowjetrepubliken Aserbaidschan und Turkmenistan gegangen. Beide Länder seien jedoch sehr heruntergewirtschaftet gewesen. Lkw-Transporte waren gerade noch möglich. Wagner war gemeinsam mit zwei Kollegen aus Hamburg im Einsatz. „Ich hatte ihnen gegenüber einen Vorteil, ich konnte Russisch“, sagt er.

Eklat bei Indienststellung der „ Wilhelm Pieck “

In den knapp vier Jahrzehnten hat der Ingenieur für Transporttechnik und Diplom-Ingenieur für Schiffsmaschinentechnik eine Menge erlebt – und ebenso viele Geschichten gehört. So etwa, wie die Indienststellung des DDR-Segelschulschiffs „ Wilhelm Pieck“ am 2. August 1951 abgelaufen ist. „Namensgeber war Wilhelm Pieck, der damalige Präsident der DDR“, erzählt Dieter Wagner. Der nahm auch an der Jungfernfahrt teil.

DDR-Präsident Wilhelm Pieck wird am 2. August 1951 von der Besatzung zur feierlichen Übergabe des Segelschulschiffs „Wilhelm Pieck“ auf der Warnowwerft in Warnemünde begrüßt. Quelle: OZ-Archiv

Präsident überzeugt Kapitän

Bevor die jedoch begann, habe Pieck noch eine denkwürdige Unterredung mit dem 1. Kapitän, Ernst Weitendorf, gehabt. „Der hat dem Präsidenten ins Gesicht gesagt, dass er kein Interesse daran hätte, das Schiff zu führen, er sei kein politischer Komiker“, berichtet Wagner. Hintergrund: Der Kapitän sollte die Embleme der Organisationen FDJ und der GST an seiner Uniform tragen. „ Wilhelm Pieck hat Weitendorf dann ganz höflich geantwortet: Herr Kapitän, was würden Sie sagen, wenn ich Sie bitten würde, das Schiff zu führen?“ Von Piecks gelassener Reaktion sei Weitendorf sehr überrumpelt gewesen. Er willigte schließlich ein und führte das Schiff bis 1955 als Kapitän.

„ Wilhelm Pieck “ fuhr mit 14 Knoten durch die Wellen

Am 27. Februar 1951 war auf der Warnow-Werft in Rostock-Warnemünde die Kiellegung der Schonerbrigg als erster Schiffsneubau der DDR in Niet- und Schweißtechnik erfolgt. Der Stapellauf wurde am 26. Mai 1951 gefeiert. „Das Schiff wurde einem führenden Mitarbeiter der Heinkel-Werke Warnemünde, vom Chef der Strömungstechnik, konstruiert“, berichtet Wagner. Der Rumpf des Großseglers hatte eine ganz besondere Form, die es ermöglichte, dass das Schiff mit 14 Knoten durch die Wellen rauschen konnte. 1990 wurde das aus Stahl gebaute Schiff von der Stadt Greifswald übernommen und 1991 in „Greif“ umbenannt.

Großreise ins Mittelmeer und Schwarze Meer

Wagner trug bereits 1956 eine große Verantwortung bei der DSR, er kümmerte sich unter anderem um die Ladungsbesorgung der Schiffe. Aber nicht nur darum. „1957 wurde in Berlin beschlossen, dass die , Wilhelm Pieck’ eine Großreise durchs Mittelmeer unternehmen soll – unter Kapitän Arthur Friedrich“, erzählt Wagner. Er sollte die 99-tägige Reise mitplanen, also die Route festlegen sowie die anzulaufenden Häfen informieren und ihnen die Hafengebühren überweisen. Die Fahrt ging vom 15. Mai bis zum 21. August über 8000 Seemeilen (etwa 14 800 Kilometer) über den Nord-Ostsee-Kanal und den Ärmelkanal in die Biskaya und ins Mittelmeer, wo Albanien angesteuert wurde. Weiter ging die Fahrt ins Schwarze Meer nach Bulgarien, Rumänien sowie nach Odessa in der Ukraine. Eine tolle Fahrt. „Ich wäre gern mitgefahren“, sagt Wagner. Aber in seiner Funktion sei er „nicht entbehrlich“ gewesen.

1991 wird das Segelschulschiff „Wilhelm Pieck“ komplett umgebaut und erhält den Namen „Greif“. Quelle: Rainer Schulz

DSR-Repräsentant in Hamburg

1984 war Wagner nach Hamburg versetzt worden, er leitete dort die Repräsentanz der DSR. „In dieser Funktion habe ich mitgeholfen, das Frachtsegelschiff ,Rickmer Rickmers’ zu retten“, sagt er. Das Schiff war 1896 auf der Werft der Bremerhavener Reederei Rickmer Clasen Rickmers als Vollschiff vom Stapel gelaufen. Es wechselte in den Jahrzehnten immer wieder den Besitzer. Ab 1924 fuhr es unter dem Namen „Sagres“ als Segelschulschiff der portugiesischen Marine. Der Hamburger Hafen-Verein hat das Frachtsegelschiff 1983 in heruntergekommenem Zustand gegen ein anderes Schiff getauscht. Die ehemalige ,Rickmer Rickmers’ sollte restauriert werden, um als Museums- und Denkmalschiff an den Hamburger Landungsbrücken zu dienen. „Ich wurde gefragt, ob sich die Deutsche Seerederei, also die DDR, an der Restaurierung beteiligen würde“, erinnert sich Wagner. Zwar hätten dafür keine Devisen zur Verfügung gestellt werden können. Hilfe aus Rostock habe es aber trotzdem gegeben: Die DSR habe dem Verein „Windjammer für Hamburg“ die Erlaubnis gegeben, mit dem Abbild der , Wilhelm Pieck’ zu werben, sagt Wagner. So sei das traditionsreiche Schiff vor dem Verschrotten gerettet worden.

Von Bernhard Schmidtbauer