Rostock/Dierkow

Mit mehreren Beamten rückte die Polizei am Freitagabend in eine Plattenbausiedlung in den Rostocker Stadtteil Dierkow aus. Grund: Ein dringend einer schweren Straftat verdächtiger Mann wurde dort gesucht und festgenommen. Wie die Beamten mitteilten, steht der Einsatz im Zusammenhang mit einer Gewalt-Attacke vom vergangenen Mittwoch (wir berichteten).

Schwerer Angriff auf 34-Jährigen

In einer Wohnung in der Theodor-Heuss-Straße wurde ein 34-Jähriger von einem bis dato noch unbekannten Angreifer mit einem Schraubenzieher angegriffen und schwer verletzt. Der Täter flüchtete nach der Attacke. Das Opfer erlitt mehrere Stichwunden im Kopf, musste im Krankenhaus notoperiert werden und konnte anschließend polizeilich vernommen werden. Bereits am Tattag suchten Kriminalisten die Wohnung und das nähere Umfeld nach dem Schraubenzieher ab – erfolglos. Auch vom Täter fehlte seitdem jede Spur.

Von der Tatwaffe fehlt jede Spur

Die Ermittlungen ergaben inzwischen jedoch, dass der Tatverdächtige nur unweit des Tatorts vom Mittwoch lebt, nämlich in der Hartmut-Colden-Straße. Deshalb suchten die Polizisten am Freitagabend dessen Wohnung auf und nahmen den Letten vorläufig fest. Er leistete bei der Festnahme Widerstand. Anschließend suchten die Beamten weiter nach der Tatwaffe. Im Rahmen der Festnahme wurde offenbar bekannt, dass der Schraubenzieher bereits entsorgt wurde. Deshalb richtete sich die Suche nach dem Werkzeug auch auf Mülltonnen im näheren Umfeld. In der Wohnung selbst fand sich die Tatwaffe ebenso wenig wie draußen. Die während der Wohnungsdurchsuchung nach Hause kommende Lebensgefährtin des Tatverdächtigen wurde ebenfalls polizeilich vernommen.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der festgenommene Lette muss sich nun – da die Schwere der Straftat von der Staatsanwaltschaft Rostock erhöht wurde – wegen des Vorwurfs eines versuchten Tötungsdelikts verantworten.

Von Stefan Tretropp