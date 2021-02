In den Landkreisen Rostock und Mecklenburgische Seenplatte ist es Mitte der Woche zu mehreren Betrugsversuchen durch angebliche Handwerker gekommen. Ein Mann in Thürkow (Landkreis Rostock) wurde an seiner Tür gedrängt, ein Geschäft abzuschließen. Kein Einzelfall, wie die Polizei mitteilt.