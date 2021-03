Rostock

Ein Täter, der einen Mann über 14 Stunden in seiner Wohnung in Evershagen festgehalten und misshandelt haben soll, ist nun von der Polizei in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden. Wie die Polizei am Montag mitgeteilt hat, soll ein 37-jähriger Tatverdächtiger und ein 14-Jähriger am Freitag von Morgens bis zum Nachmittag einen 28-Jährigen gegen seinen Willen in einer Wohnung festgehalten haben.

Der Geschädigte machte folgende Aussage bei der Polizei: Weil er angeblich beim gemeinsamen Fußballschauen die Geldbörse des 37-Jährigen gestohlen hatte, wurde er mit Fäusten und weiteren Gegenständen geschlagen, mit Füßen getreten und brennenden Zigaretten und weiteren brennenden Materialien misshandelt.

Zudem bedrohten die Tatverdächtigen den jungen Mann mit seinem Leben. Eine weitere Person befreite den Mann schließlich aus seiner Lage. Die Tatverdächtigen behielten eine Powerbank als Pfand. Der 28-Jährige erlitt sichtbare Verletzungen im Bauchbereich.

Die Polizei ermittelt jetzt wegen Freiheitsberaubung, gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Unterschlagung. Der ältere Tatverdächtige und der Geschädigte sind zuvor bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten.

Im Zusammenwirken mit der Staatsanwaltschaft Rostock erließ das Amtsgericht Rostock am Samstag einen Haftbefehl gegen den 37-Jährigen. Dieser wurde von der Polizei in seiner Wohnung angetroffen, wo die Beamten Gegenstände und Spuren, sowie die Powerbank fanden. Die Polizei brachte den Mann zunächst in das Zentralgewahrsam der Polizeiinspektion Rostock. Nun sitzt der Mann in Untersuchungshaft in einer Justizvollzugsanstalt.

Von OZ