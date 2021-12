Laage

Ein schwerer Verkehrsunfall mitten in einem Wohngebiet hat sich am Samstagabend in der Innenstadt von Laage (Kreis Rostock) ereignet. Ein Auto war mit einem anderen kollidiert und auf die Seite gestürzt. Zwei Personen verletzten sich dabei.

Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 17.15 Uhr in der Sankt-Jürgen-Straße zu dem Vorfall. Nach bisherigen Erkenntnissen bog der mit zwei Personen besetzte Dacia von der Bahnhofstraße zunächst nach rechts in die Sankt-Jürgen-Straße ein. Aus bislang noch nicht geklärten Gründen verlor der Fahrer auf gerader Strecke die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallte der Dacia gegen einen in einer Parkreihe stehenden Skoda. Bei der Kollision verkantete sich das Unfallauto derart unglücklich, dass es nach rechts auf die Beifahrerseite stürzte.

Feuerwehr muss Menschen aus Auto befreien

Anwohner, die den lauten Knall gehört hatten, verständigten den Notruf. Kurz darauf kamen Polizei, Rettungswagen, zwei Notärzte und die Freiwillige Feuerwehr Laage zum Einsatz. Aufgrund der ungünstigen Lage des Autos waren Fahrer und Beifahrer im Wageninneren gefangen. Sie mussten von den Feuerwehrleuten befreit werden, dazu schnitten sie ein Loch in die Windschutzscheibe. Beide Insassen kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Die Straße musste während der Unfallaufnahme und Bergung vollständig gesperrt werden. Als Unfallursache nahm die Polizei Unachtsamkeit des Fahrers auf. Genaueres müssen die Ermittlungen nun zeigen. Alkohol als Ursache scheidet jedenfalls aus. Am Dacia entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Von Stefan Tretropp