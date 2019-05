Rostock

Die 77-jährige Rostockerin Dörte Elsner wird weiterhin vermisst. Sie ist seit dem 4. Mai verschwunden und konnte trotz großer Polizeisuche mit Hubschrauber bislang nicht gefunden werden.

Dörte Elsner hatte am Sonntag gegen 16 Uhr ihr Wochenendgrundstück in Neu Hinrichsdorf verlassen. Gegen 16:30 Uhr wurde sie letztmalig von einem Zeugen in Goorstorf in der Bentwischer Straße gesehen. Danach verliert sich ihre Spur.

Quelle: Polizei Rostock

So sieht das Handy der Vermissten aus. Quelle: Polizei Rostock

Die Polizei bittet weiterhin um Mithilfe der Bevölkerung bei der Suche nach der Vermissten.

OZ