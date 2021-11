Rostock

Die Polizei war in der Nacht zum Freitag mit einem größeren Aufgebot im Rostocker Ortsteil Dierkow im Einsatz. Wie die Polizei mitteilte, entdeckten Beamte am späten Donnerstagabend zunächst zwei Männer bei einem Diebstahl von Gegenständen aus einem Kleintransporter in der Grubenstraße. Als diese ertappt wurden, flüchteten sie mit einem Ford Fiesta mit Berliner Kennzeichen in Richtung der Vorpommernbrücke und dann nach Dierkow.

Die Bereitschaftspolizisten nahmen die Verfolgung des Wagens auf. Vom Petridamm bog der flüchtende Pkw mit den zwei mutmaßlichen Dieben nach rechts in den Kadammsweg ein. Am Ende dieser Stichstraße fuhr der Fahrer gegen einen Zaun. Die Insassen ließen ihr Fahrzeug zurück und ergriffen zu Fuß die Flucht. So tauchten die Tatverdächtigen in der Dunkelheit in dem unübersichtlichen Gebiet zunächst unter. Inzwischen waren zahlreiche Streifenwagenbesatzungen an der Suche beteiligt. Zur Unterstützung forderten die Beamten später auch den Hubschrauber „Merlin“ an, der aus der Luft per Wärmebildkamera den Bereich absuchte.

Zur Galerie Nach einer Verfolgungsjagd durch die Hansestadt, fasst die Polizei zwei Diebe.

Männer versteckten sich hinter Paletten

Da der Ford nach dem Aufprall gegen den Zaun zu qualmen begann, verständigte die Polizei noch die Feuerwehr. Mithilfe der Wärmebildkamera des Helikopters entdeckten die Beamten, dass sich die geflüchteten Männer hinter Paletten auf einer Grundstückseinfahrt im Dierkower Damm versteckt. Beide wurden festgenommen. Entsprechende Ermittlungen gegen die Männer wurden aufgenommen.

Von RND/Stefan Tretropp