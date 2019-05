Rostock

Zwei Fahrzeuge sind am Freitagvormittag bei der Polizei als gestohlen gemeldet worden. So entwendeten unbekannte Täter zwischen Donnerstag und Freitag in der Stadtmitte einen Mazda CX 5.Im Stadtteil Schmarl wurde am Freitag der Diebstahl eines Mazda CX 3 festgestellt und bei der Polizei angezeigt. Der Gesamtschaden beträgt etwa 45 000 Euro. In beiden Fällen hat die Polizei Fahndungen nach den gestohlenen Fahrzeugen eingeleitet. Die Ermittlungen zu den Tätern, Hintergründen und möglichen Zusammenhängen hat das Kriminalkommissariat Rostock übernommen.

OZ