Polizei ermittelt nach Vorfall in Rostocker Club

Rostock

Nachdem es in der Nacht zum Sonntag in einem Rostocker Club zu einem Vorfall gekommen war, hat die Polizei Ermittlungen in Richtung einer gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Es steht der Verdacht im Raum, dass einer Frau sogenannte K.O.-Tropfen verabreicht worden sind. Den Vorfall bestätigte die Polizei auf Nachfrage.

38-Jährige in Krankenhaus eingeliefert

Nach Angaben der Beamten sei es gegen 1 Uhr in der Location in der Schillingallee zu dem Zwischenfall gekommen. Wie es hieß, hatte eine 38-jährige Frau, die Gast in dem Club war, alkoholische Getränke zu sich genommen. Als ihr danach schwindlig wurde, hätten laut Polizei ihre Freundinnen Rettungsdienst und Polizei zur Hilfe gerufen. Die Frau kam in ein Krankenhaus, wurde aber nach den Untersuchungen bereits wieder entlassen.

„Wir müssen jetzt das Ergebnis der toxikologischen Untersuchung abwarten“, erklärte Andreas Walus, Polizeiführer im Präsidium Rostock. Dieses soll Anfang kommender Woche vorliegen und wird zeigen, ob die 38-Jährige tatsächlich mit K.O.-Tropfen betäubt wurde.

Ähnlicher Vorfall im Dezember

Die Polizei hat indes eine Anzeige gegen Unbekannt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Zuletzt hatten die Beamten Ende Dezember Ermittlungen aufgenommen, nachdem drei Gäste einer Diskothek in der Rostocker Südstadt über Unwohlsein geklagt hatten. Auch hierbei stand im Raum, dass betäubende K.O.-Tropfen verabreicht wurden.

Von Stefan Tretropp