Polizei fasst Mann mit Haftbefehl im Rostocker Überseehafen

Die Polizisten im Rostocker Überseehafen hat am Dienstag einen Mann geschnappt, der vor zwei Jahren 20 000 unversteuerte Zigaretten sowie 15 Kilo Wasserpfeifentabak aus der Türkei unversteuert geschmuggelt hat. Gegen ihn lag ein Haftbefehl vor, da er die geforderte Geldstrafe nicht zahlen konnte.

Die Polizei in Rostock hat am Dienstag einen mit Haftbefehl gesuchten Mann im Überseehafen geschnappt. (Symbolbild) Quelle: picture alliance / Frank May