Rostock

Dieser Hafen wird dem Seemann nicht sonderlich gut in Erinnerung bleiben: Ein 53-jähriges deutsches Crew-Mitglied eines Kreuzfahrtschiffes ist am Donnerstag von der Bundespolizei in Warnemünde verhaftet worden.

Der Mann war von der Staatsanwaltschaft Hannover zur Strafvollstreckung ausgeschrieben, weil er keinen Unterhalt gezahlt hatte. Als der Kreuzliner in Rostock anlegte, wurde der Mann von Beamten der Bundespolizei in Empfang genommen.

Aida-Crewmitglied hat Unterhalt nicht gezahlt

Insgesamt hat der Mann mehr als 14.000 Euro Unterhaltsschulden. Weil er seine Geldstrafe nicht zahlen konnte, muss er nun für 120 Tage Ersatzfreiheitsstrafe ins Gefängnis.

Das Schiff kam nach Angaben der Polizei aus Dänemark. Am Donnerstag gab es zwei Anläufe in Warnemünde, davon kam die Aida Aura aus dem dänischen Rönne.

Alle Kreuzfahrtanläufe in MV in einer Bildergalerie:

Zur Galerie Schiffegucken in Rostock, Wismar, Sassnitz und Stralsund: 47 Kreuzfahrtschiffe nehmen Kurs auf MV.

Von OZ