Polizei registriert Welle von Schockanrufen im Landkreis Rostock

Güstrow

Aktuell sind vor allem ältere Menschen im Landkreis Rostock von einer Welle von Schockanrufen betroffen, wie die Polizei am Montag mitteilt. Seit 10 Uhr vormittags seien mehr als 15 Fälle gemeldet worden. Die Anrufer behaupten, dass die Tochter einen Unfall verursacht hätte und nun ein Geldbetrag zahlen soll.

Die Polizei warnt erneut vor der Betrugsmasche. Die Anrufe sorgten bei den meist älteren Menschen vielfach für große Betroffenheit. In manchem Fall würde es den Mitarbeitern am Notruf nur schwer gelingen, die Betroffenen davon zu überzeugen, dass ihre Angehörigen tatsächlich nicht in einen Unfall involviert seien.

Bislang ist der Polizei am Montag noch kein Fall bekannt geworden, bei dem die Betrüger erfolgreich gewesen seien. Betroffene werden gebeten, nicht auf die Forderungen einzugehen und umgehend die Polizei zu informieren.

Von OZ