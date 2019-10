Der 45-Jährige wurde wegen Diebstahls, Körperverletzung, Nötigung und gewerbsmäßigen Diebstahls von der Staatsanwaltschaft Berlin gesucht. In der Nacht zu Montag fiel der Mann den Beamten der Bundespolizei am Rostocker Hauptbahnhof auf.

Polizei schnappt gesuchten Dieb am Rostocker Bahnhof