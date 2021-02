Sildemow

Unter Empörung zahlreicher Spaziergänger und Eisläufer hat die Polizei am Sonntagvormittag gegen 11 Uhr den Sildemower See bei Rostock gesperrt. Zu diesem Zeitpunkt hielten sich etwa 100 bis 200 Menschen auf der Eisfläche auf, die bislang noch nicht freigegeben worden ist. Bereits in den vergangenen Tagen war die Polizei mehrfach vor Ort, um Wildparker rund um den See abzuschleppen.

Anlass für die Sperrung ist möglicherweise ein Unfall, der sich ebenfalls am Sonntagvormittag ereignet hatte. Augenzeugen zufolge sei einer der zahlreichen Eisläufer gegen halb 11 schwer auf dem See gestürzt. Ein Rettungshubschrauber landete auf dem Feld neben dem See. Der Verletzte sei schließlich mit dem Krankenwagen abtransportiert worden.

Feuerwehr prüft Eisdicke am Montag

Der Sildemower See ist nun mit Bändern abgesperrt, die Polizei hatte den See auf Entscheidung der Gemeinde Papendorf mit dem Ordnungsamt geräumt. Der See ist bislang der einzige im Umkreis, der gesperrt worden ist. Am Montag soll die Feuerwehr prüfen, wie dick das Eis tatsächlich ist. Dann soll es eine neue Entscheidung geben.

Die Polizei hat am Sonntagvormittag den Sildemower See gesperrt. Zuvor waren viele Menschen auf der Eisfläche unterwegs. Quelle: Robert Berlin

