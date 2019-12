Stadtmitte

Der Rostocker Polizei ist es gelungen, einen mutmaßlichen Serieneinbrecher dingfest zu machen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, konnte ein 44-Jähriger bereits am 23. November während eines Einbruchs in die Gaststätte „Old Western“ in Rostock gestellt werden.

Diebesgut aus anderen Einbrüchen sichergestellt

Im Zuge der Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen konnte die Polizei dem Mann weitere Einbrüche vor allem in Rostocker Gaststätten und Cafés nachweisen. Bei Durchsuchungen wurden Diebesgut sowie eine größere Menge Bargeld gefunden. Die Gegenstände wurden nach Polizeiangaben bei früheren Einbrüchen in Rostock, unter anderem aus der Gaststätte „Old Western“ und dem Café „Heumond“; in Warnemünde aus dem Café „Röntgen“ und dem Café „Mecklenburger Backstuben“ entwendet.

Mutmaßlicher Serientäter in U-Haft

Der Mann kam in Untersuchungshaft. Der besonders schwere Fall des Diebstahls wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu 10 Jahren bestraft.

