Polizei stellt vier tatverdächtige Ladendiebe in Rostock

Rostock

Die Polizei hat in Rostock am Dienstag vier Ladendiebe gestellt. Der Hinweis erreichte die Beamten von einem Ladendetektiv, der gegen 17.30 Uhr vier Männer verfolgte, die zuvor verschiedene Waren aus einer Drogeriemarktkette entwendeten. Er beobachtete die Männer in einem Pkw beim Rostocker Kanonsberg.

Beim Eintreffen der Polizisten auf dem Parkplatz Fischerbastion wurde in dem Pkw ein Tatverdächtiger festgestellt. Bei ihm handelt es sich um einen 29-jährigen Georgier. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs konnte das Diebesgut im Wert von 120 Euro aufgefunden werden.

Verdächtige in Straßenbahn wiedererkannt.

Zwei Stunden später rief der Ladendetektiv erneut bei der Polizei an, weil er die anderen drei Tatverdächtigen in einer Straßenbahn Richtung Lichtenhagen wiedererkannt hatte. Die Beamten konnten die Tatverdächtigen an der Haltestelle Kunsthalle ergreifen. Bei diesen Personen handelt es sich um drei georgische Männer im Alter von 19, 32 und 41 Jahren.

Strafanzeigen aufgenommen

Die vier Tatverdächtigen wurden für weitere polizeiliche Maßnahmen zum Polizeihauptrevier Reutershagen gebracht. Im Ergebnis der Zusammenarbeit mit dem Amtsgericht wurde bei dem 29-jährigen Tatverdächtigen eine entsprechende Sicherheitsleistung erhoben. Die Polizei nahm Strafanzeigen bezüglich des besonders schweren Fall des Diebstahls auf.

Von OZ