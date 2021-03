Rostock

Die Polizei hat am Mittwoch zwei Graffitisprayer auf frischer Tat in Rostock ertappt. Wie die Beamten am Donnerstag mitteilten, hatten die Täter eine Straßenbahn am Steintor und eine Hauswand des Polizeireviers Dierkow mit rosa Farbe besprüht.

Am Mittwoch kurz vor Mitternacht entdeckten Polizisten zwei Graffitis im vorderen Bereich des Dierkower Polizeireviers. Ein Schriftzug an der Front und einer an der Stirnseite des Gebäudes. Vorort konnten jedoch keine tatverdächtigen Personen festgestellt werden. Gegen 0.30 Uhr sahen wurden zwei männliche Personen gesichtet, die eine Straßenbahn an der Haltestelle Steintor in dem gleichen Farbton mit insgesamt drei Grafittis besprühten.

Nach der Tat flüchteten sie jedoch, wurden nochmal auf Höhe des Doberaner Platzes gesehen und sind schließlich in eine Straßenbahn Richtung Mecklenburger Allee eingestiegen. An der Haltestelle Maßmannstraße wurden die Täter durch Polizisten gestoppt. Die beiden Jugendlichen im Alter von 15 und 17 waren bereits polizeibekannt. Die Beamten stellten Beweismittel wie Farbanhaftungen und Spraydosen sicher und ermitteln wegen Sachbeschädigung.

Von OZ