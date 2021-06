Gielow

Die 14-jährige Alina Greger aus Gielow (Mecklenburgische Seenplatte) wird seit Samstagabend vermisst. Nach Angaben der Polizei wurde das Mädchen das letzte Mal in der Hainholzstraße in Gielow gesehen. Ihr Rucksack wurde in einem Garagenkomplex gefunden, der als Treffpunkt für Jugendliche gilt.

Um Alina zu finden hat die Polizei eine Personenbeschreibung und ein Foto herausgegeben. Alina ist 1,72 Meter groß und hat eine normale Figur. Sie hat langes, dunkelblondes Haar. Welche Kleidung sie trägt ist unklar.

Die Polizei sucht ein 14-jähriges Mädchen aus Gielow. Quelle: Polizei

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der Vermissten. Die bisherige Suche der Polizei war erfolglos. Wer Alina Greger aus Gielow gesehen hat oder weiß wo sie sich aufhalten könnte, kann sich bei der Polizei in Malchin unter der Telefonnummer 03994 231 224 melden. Auch jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de nimmt Hinweise entgegen.

Von OZ