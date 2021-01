Polizei sucht Zeugen: Berlinerin attackiert Menschen und Hunde in Warnemünde mit Pfefferspray

Rostock

Eine Berlinerin hat am Sonnabend in Warnemünde Spaziergänger und Hunde mit Pfefferspray angegriffen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, griff die 46-Jährige zunächst Tiere an, bevor sie anschließend eine 55-jährige Spaziergängerin und ihren zweijährigen Enkel gezielt besprühte. Dabei sind die Opfer leicht verletzt worden.

Beim Überprüfen der Personalien stellten die Beamten fest, dass sich die Berlinerin ohne triftigen Grund in Rostock aufhielt und somit gegen die Corona-Landesverordnung verstößt. Es wurden Anzeigen hinsichtlich gefährlicher Körperverletzung, Verstoß gegen das Tierschutzgesetz und gegen die Corona-Landesverordnung gefertigt.

Zeugen gesucht

Weiterhin beleidigte die 46-Jährige die zuvor durch sie angegriffene Familie. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die Berlinerin mit der Aufforderung, das Land Mecklenburg-Vorpommern zu verlassen, zum Bahnhof Warnemünde Begleitet. Spaziergänger, die den Vorfall am Samstagmittag beobachtet haben oder gegebenenfalls ebenfalls geschädigt worden sind, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Rostock-Lichtenhagen unter 0381 - 77070 oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu wenden.

