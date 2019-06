Rostock

Wilfried W., der seit Mittwochabend vermisst wird, bleibt weiterhin verschwunden. Der 78-Jährige ist orientierungslos, leidet unter Demenz und ist dringend auf ärztliche Hilfe angewiesen. Mehrere Zeugenhinweise sind bereits eingegangen, so wollen Passanten ihn sitzend auf einer Parkbank in Groß Klein gesehen haben.

Auch gibt es laut Polizei Hinweise, wonach er in die S-Bahn in Richtung Hauptbahnhof eingestiegen sein könnte. Diesem Hinweis gingen die Beamten am Donnerstagabend akribisch nach.

Die Rostocker Polizei sucht weiter fieberhaft nach einem Vermissten. Am Donnerstag halfen auch Spürhunde bei der Suche am Hauptbahnhof.

Suche mit Hunden am Hauptbahnhof

Gegen 17.30 Uhr versammelten sich mehrere Polizisten und zwei Diensthundeführer am Hauptbahnhof, um gemeinsam nach möglichen Spuren zu suchen. Zum Einsatz kamen dabei mit "Louise" und "Finn" zwei extra für die Personensuche ausgebildete Spürhunde.

So wurde "Finn" (Rasse: Schwarzwälder Schweißhund) unter anderem an dem Gleis angesetzt, an dem vermutet wurde, dass dort der 78-Jährige aus der S-Bahn ausgestiegen sein könnte. Trotz der Suche auf mehreren Bahnsteigen musste die Polizei die Suche nach rund einer Stunde erfolglos abbrechen. Nun wollen die Beamten weitere Ausstiegsmöglichkeiten zwischen Hauptbahnhof und Groß Klein überprüfen.

Laut Polizei drängt die Zeit

Laut Dörte Lembke, Pressesprecherin der Polizei, dränge die Zeit. "Der Mann ist orientierungslos und braucht dringend Hilfe", sagte sie. Wilfried W. soll 1,65 Meter groß sein, von kräftiger Gestalt mit grauen Haaren. Als Bekleidung hatte er zuletzt eine schwarze Jogginghose, ein blaues T-Shirt mit dunklen Applikationen und schwarze Schuhe an, dazu war er mit einem braunen Holzgehstock unterwegs.

Als der vermisste Rentner letztmalig gesehen wurde, hatte er eine dunkle Strickmütze auf und trug ein helles Sofakissen mit bunten Blumen bei sich. Es sei laut Lembke jedoch unklar, ob er diese Gegenstände immer noch bei sich trägt. Die Polizei bittet nochmals dringend um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer glaubt, den 78-jährigen Vermissten gesehen zu haben, wird gebeten, umgehend die Polizei zu verständigen. Jeder noch so kleine Hinweis könnte entscheidend sein.

