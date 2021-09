Polizei

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hilfe bei der Suche nach einem 14- und einem 16-jährigen Mädchen, die seit Donnerstagabend in Rostock vermisst werden. Den Angaben zufolge verließen Franziska Schalau (16) und Sharona-Elaine Methling (14) vermutlich gemeinsam am Abend eine Wohngruppe in der Rostocker Innenstadt.

Die vermisste Franziska Schalau (links) und Sharona-Elaine Methling (rechts). Quelle: Polizei

Franziska Schalau ist 1,66 Meter groß, hat schwarze Haare und ist mit einer blauen Jeans und einer schwarzen Jacke bekleidet. Sie führt eine größere schwarze Handtasche mit sich.

Sharona-Elaine Methling ist 1,60 Meter groß, von schlanker Gestalt und längere schwarz gefärbte Haare mit pinken Strähnen und Pony. Sie ist mit hellblauen Jeans, einer schwarzen Jacke und schwarezn Sportschuhen bekleidet. Sie führt ein Handy und eine schwarze Handtasche mit sich.

Hinweise nimmt das Revier Reutershagen unter der Telefonnummer 0381/4916 2224, das Polizeipräsidium Rostock unter der Telefonnummer 038208 / 888 2224, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache entgegen.

Von OZ