Auch wenn wir als Polizei bei der Diskussion um die Änderung des Sicherheits- und Ordnungsgesetzes immer miterwähnt werden, weil wir Anwender der diskutierten Neuerungen wären: Rein formal waren wir als Polizeiinspektion Rostock am Gesetzesentwurf nicht beteiligt.

Und bei der Demonstration am Sonntag in Rostock ist das alles auch außen vor. Denn wir sind – wie bei jeder Protestaktion – selbst zur Neutralität verpflichtet und nur dafür zuständig, die öffentliche Sicherheit und die Durchführung einer friedlichen Versammlung zu gewährleisten.

Dabei wird die zu erwartende Menge an Demonstranten beim Thema SOG sicher bunt gemischt: von Partei- und Gewerkschaftsmitgliedern über Fußballfans bis hin zu älteren Menschen, die zu DDR-Zeiten negative Erfahrungen mit der Staatssicherheit gemacht haben. Die Zahl der Teilnehmer ist deshalb schwer kalkulierbar. Klar ist aber: Man tut sich für sein politisches Anliegen keinen Gefallen, wenn man vom friedlichen Protest abweicht.

Die Entscheidung und Kompromissfindung rund um das SOG ist für die Politiker sicher nicht leicht. Denn sie bewegen sich auf einem schmalen Grat, es ist immer ein Balanceakt zwischen Sicherheit und Freiheit. Eines ist aber in Zeiten zunehmender Internetnutzung klar: Was der Einzelne glaubt in seiner Privatsphäre online zu tun, ist schon längst nicht mehr privat. Und das liegt nicht etwa an staatlicher Überwachung, sondern an den großen und meist amerikanischen Konzernen und deren Social-Media-Plattformen oder Apps.

Was die Gegner der Änderungen aber mitbedenken sollten, ist, dass allein das reine Vorhandensein von Befugnissen nicht automatisch zu deren regelmäßiger Anwendung führt. Wohnraumüberwachungen sind zum Beispiel extrem selten. Wir haben zudem eine umfangreiche Berichts- und Dokumentationspflicht bei solchen eingriffsintensiven Maßnahmen. Und das ist auch gut so.

Polizei muss strenge Auflagen einhalten

Und auch wenn die Gesetzesänderungen formal erst einmal mehr zulassen, kann das in der Realität auch einen gegenteiligen Effekt haben. Nehmen wir das Beispiel elektronische Aufenthaltsüberwachung: Hätten wir nicht die Möglichkeit, die Daten der Fußfesseln genau auf den jeweiligen Fall und die Vorgaben einzustellen, müsste man die Person observieren. Und würde dabei nicht nur den Betroffenen überwachen, sondern auch sehen, wohin er geht, mit wem und was er da tut.

Oder der Einsatz von Tasern, also Elektroschockgeräten: Gäbe es diese Möglichkeit nicht, müsste im Extremfall sonst auf scharfe Schusswaffen zurückgegriffen werden.

Es geht also darum, nicht nur zu sehen, was durch die Änderungen an Möglichkeiten eingeräumt wird. Sondern auch, an welche Auflagen – wie Fristen, Informationspflichten oder Hierarchien – das geknüpft wird. Auch durch das neue SOG wird nicht plötzlich jeder Streifenpolizist dazu ermächtigt, Onlineüberwachungen anzuordnen.

Von Claudia Labude-Gericke