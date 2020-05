Rostock

Kessel an der Kröpi, Bußgelder für mehr als 200 Rostocker: Die Eskalation rund um die Anti-Corona-Kundgebung in Rostock bleiben das Gesprächsthema in der Stadt. Denn nach wie vor sind viele Fragen offen. Zum Beispiel: Welche Rolle spielten dabei die angemeldeten Gegendemonstrationen? Jetzt äußert sich das Bündnis „Bunt statt Braun“ zu den Ereignissen.

Insgesamt drei Gegendemonstrationen waren zuvor bei der Stadt angemeldet worden. „Bunt statt Braun“ hatte beispielsweise zu einer Kundgebung auf dem Neuen Markt aufgerufen. Das Motto: „Solidarität ist mehr als Klatschen“. Der Vorstand des eingetragenen Vereins äußerte sich am späten Montagabend schriftlich zu Fragen der OZ. So habe das Bündnis die Demo stellvertretend für „ Rostock nazifrei“ angemeldet.

Zur Galerie Am Montagabend haben sich rund 200 Menschen in der Rostocker Innenstadt versammelt, um gemeinsam gegen die Corona-Maßnahmen in MV zu protestieren. Die Aktion wurde aufgelöst, die Personalien aller Teilnehmer wurden aufgenommen. Ihnen droht jetzt ein Bußgeldverfahren.

„Die Kundgebung, die für ‚ Rostock nazifrei‘ angemeldet wurde, erfolgte, um Menschen die Möglichkeit zu geben, rechtskonform und in geschütztem Rahmen auf die Straße zu gehen und ihre Inhalte sichtbar zu machen“, heißt es in der Stellungnahme. Und nein, es sei weniger darum gegangen, gegen die Kritiker der Corona-Einschränkungen zu protestieren.

Vielmehr hätte das Bündnis eigene Inhalte in den Vordergrund gestellt: ein solidarisches Miteinander für alle, die Arbeitsbedingungen in Dienstleistungsberufen, die besonderen Herausforderungen für Frauen und Kinder sowie die akuten Problemen für Gruppen wie Geflüchtete. „Wir finden, dass alle Menschen das Recht auf Meinungsfreiheit unter Beachtung der momentan rechtlichen Lage und des Schutzes von zum Beispiel Risikogruppen haben – auch das ist solidarisches Handeln.“

Keine Antworten auf konkrete Fragen

In einem Flugblatt zu den Protesten schreibt „ Rostock nazifrei“ über die „Spaziergänge“, also die nicht angemeldeten Demos der Kritiker der aktuellen Einschränkungen in der Corona-Krise: „So schaffen sie auch denen eine Bühne, die an einer neuen Bewegung nach dem Vorbild von Pegida und Co. basteln. Selbsternannte Welterklärer, die Verschwörungstheorien verbreiten, treffen auf rechte Hooligans und gewaltbereite Neonazis. Dazu gesellen sich AfDler und ihre Anhänger. Neu dazu kommen nun noch esoterische Impfgegner. Mit altbekannten Parolen wie ‚Merkel muss weg!‘ und ‚Wir sind das Volk!‘ machen sie auch in Rostock deutlich, wohin die Reise führen soll.“

Nachweislich nahmen an den „Spaziergängen“ in Rostock in der Tat auch Anhänger der rechten Szene teil. Vor einer Woche waren das maximal 50 der 600 Teilnehmer. Konkrete Fragen der OZ beantwortet „Bunt statt Braun“ nicht. Auch nicht die Frage, ob das Bündnis „Verständnis für die Sorgen und Bedenken, die viele Teilnehmer hinsichtlich der Corona-Einschränkungen haben?“ oder ob die Aussagen zu den „Spaziergängern“ nicht zu pauschal seien und alle Teilnehmer als „rechts“ stigmatisieren würden.

Von Andreas Meyer