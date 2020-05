Am Montag hatten sich in Rostock rund 200 Menschen getroffen, um gemeinsam gegen die Corona-Politik der Landesregierung zu protestieren – ohne offizielle Anmeldung. Die Polizei hat die Zusammenkunft aufgelöst, was für Kritik gesorgt hat. Die OZ hat ihre Leser gefragt, wie ihre Meinung zu dem Thema ist.