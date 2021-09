Polizeihubschrauber fliegen über Rostock und Rügen

Laage/Sankt Augustin

Die künftigen Hubschrauberpiloten der Bundespolizei und der Polizei der Länder sind aktuell zu einer mehrtägigen Übung mit fliegerischen und taktischen Inhalten deutschlandweit unterwegs – auch über Rügen und Rostock. Der 41. Ausbildungslehrgang wird mit etwa einem Dutzend Hubschraubern den Luftraum verschiedener Länder überqueren und teilweise auch für eine Übernachtung zu Gast sein, wie die Bundespolizei am Montag mitteilt.

Die Streckenplanung führt unter anderem über Lübeck, Rostock-Laage, die Insel Rügen und Ende der Woche dann am 24. September zurück nach Sankt Augustin (Nordrhein-Westfalen). Die 22-monatige Ausbildung hat im Januar 2020 an der Luftfahrerschule für den Polizeidienst in Sankt Augustin begonnen, zur aktuellen Ausbildungsphase gehört die polizeitaktische Aus- und Fortbildung und die Einweisung in die Verfahren des Formationsfluges.

Von OZ