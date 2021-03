Südstadt

Suche per Hubschrauber: In der Rostocker Südstadt war die Polizei am Mittwoch mit einem Helikopter im Einsatz. Der Hintergrund: Seit dem Nachmittag wird eine älteren Frau vermisst. Nach ihr wird in dem Stadtteil gesucht. Unter anderem kam dabei auch ein Polizei-Helikopter zum Einsatz, der zuvor von einer weiteren Suche zurückkehrte.

Das gab das Polizeipräsidium Rostock am Abend auf OZ-Nachfrage bekannt. Nähere Einzelheiten wurden zunächst nicht zu erfahren.

Von Thomas Luczak