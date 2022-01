Rostock

Am Sonntag ermittelt TV-Kommissar Alexander Bukow zum letzten Mal an der Seite von Katrin König im Fernseh-Rostock. Schauspieler Charly Hübner steigt nach zwölf Jahren aus der Reihe aus. An der Seite von Anneke Kim Sarnau spielt künftig Lina Beckmann als Kommissarin Melly Böwe. Bukows letzter Fall heißt „Keiner von uns“.

In der letzten Folge „Keiner von uns“ tauchen viele Figuren aus der Vergangenheit von König und Bukow auf, wie Zoran Subocek. Habt ihr diese ganze Geschichte – immerhin 24 Folgen – komplett im Kopf?

Zoran Subocek (Aleksandar Jovanovic) kreuzt im „Polizeiruf 110 – Keiner von uns“ erneut die Wege von Sascha Bukow (Charly Hübner). Quelle: NDR/Christine Schroeder

Anneke Kim Sarnau: Subocek ist immer sehr präsent gewesen, denn mit dem fing ja im Grunde alles an. Das war ja das ganze Drama, dass Bukow aus Berlin kam und niemand wusste, wie viel Dreck er am Stecken hat.Charly Hübner: Wir haben ja über die Dreharbeiten hinaus immer überlegt, wie man diese horizontale Geschichte erzählen kann. Das ist sehr besonders gewesen, was wir da in Rostock probieren durften. Also, wir haben diese Drehbuchkonferenzen immer sehr ernst genommen. Auch diesen seitenlangen Mailverkehr, wenn dann mal ein neuer Autor mit einem Drehbuch kam und man beim ersten Lesen dachte – Moment mal, welchen Krimi hat der geguckt?

Dann war es wahrscheinlich wichtig, dass ab und an Eoin Moore, der Autor und Regisseur der ersten Folgen, der auch die Figuren mit Euch entwickelt hat, zurückkam und die Geschichte wieder eingefangen hat?

Sarnau: Absolut! Das ist wie Zaunpfähle auf einem riesigen Land, damit du dann zwischendurch immer mal wieder weißt, wo du eigentlich bist. Und er hat auch so seine wunderbar schnodderig-irische Art, die einfach sehr gut zu uns und zu Rostock gepasst hat. Ohne ihn und seine Frau Anika wäre der Kahn sicherlich irgendwann von seinem gewohnt rauen Kurs abgekommen.

Nun haben Eoin Moore und Anika Wangard aber angekündigt, gemeinsam mit Charly von Bord zu gehen. Anneke, wie geht es nun weiter?

Sarnau: Natürlich auf eine Art kämpferisch und mit viel Licht. Und es ist natürlich krass, dass Bukow zunächst so spürbar bleibt. Man selbst und auch die Figuren müssen üben und lernen, ihn loszulassen. Aber das Tolle ist, dass da ja auch noch die anderen drei – Röder, Pöschel und Thiesler – sind. Wären die alle nicht da, wäre es wirklich heftig. Und die müssen ja auch darauf reagieren, dass Bukow weg ist. Aber natürlich auch auf die Neue. Und ich mag es extrem gern, mit Lina zu drehen. Sie hat sofort ihren Raum und ihren Platz eingenommen. Da muss man gar nicht mehr groß grübeln, wo Bukow ist. Es ist auch für König eine klasse Herausforderung, mit ihr als Frau umzugehen, denn sie bringt Seiten rein, die König in dieser männerdominierten Welt bislang gar nicht zugelassen hat. Die war immer so verkopft – und dann kommt jemand, der offen, frei, empathisch und zugewandt ist. Das ist für König sehr provozierend. Es wird auf vielen Ebenen einen ganz anderen Humor geben. Darüber freue ich mich besonders.

Welche Rolle spielt denn Bukow noch in Abwesenheit?

Sarnau: Na, Frau König möchte ja, dass er keine Rolle mehr spielt. Und weil sie sich so sehr darum bemüht, wird es krampfhaft und funktioniert manchmal nicht. Und dadurch ist da eine irre Wut auf Bukow, eine Enttäuschung und der Versuch, diese Liebe einfach vorbei sein zu lassen. Aber das kennt man ja aus dem echten Leben, wie gut so was funktioniert. Und dann ist es natürlich besonders konfrontativ, dass da jetzt auch noch Bukows Schwester auftaucht. Das macht wirklich Spaß. Am Ende sind irgendwie alle Verbündete, weil sie auf ihre Weise bukowgeschädigt sind.

Bukows Halbschwester wird von Charlys Ehefrau Lina Beckmann gespielt. Sollte die Rolle in der Familie bleiben?

Hübner: Es war die Idee von der Produzentin Iris Kiefer. Wir waren davon auch überrascht und mussten uns erst mal sortieren, wie wir dazu stehen. Iris hat immer gesagt, sie habe schon für Lina Beckmann im Theater applaudiert, da wusste sie noch gar nicht, wer Charly Hübner ist. Sie hatte wohl schon oft versucht, sie zu besetzen, was aber durch die Theaterarbeit nicht so einfach ist. Und nun konnte es klappen – was sagst du da als Ehemann? Als Kollege jedenfalls sagst du dir, ich kann doch der Kollegin Beckmann nicht im Weg stehen, sich künstlerisch auszutoben. Also habe ich es in die Hände der Damen gelegt und bin aus dem Zimmer gegangen.

Melly Böwe (Lina Beckmann) wurde bereits im „Polizeiruf 110 – Sabine“ als Halbschwester von Sascha Bukow (Charly Hübner) vorgestellt. Künftig wird sie an der Seite von Katrin König in Rostock ermitteln. Quelle: NDR/Christine Schroeder

Sarnau: Ich wurde gefragt, was ich davon halten würde, wenn Lina die Nachfolgerin wäre. Wir hatten ja vorher immer überlegt, wer Charly ersetzen könnte, ohne dass er oder sie von vornherein „die Arschkarte“ gezogen hätte. Ich hatte schon vor Jahren erlebt, mit welcher Kraft Lina einen Theatersaal füllen kann. Ich habe mich einfach nur gefreut und merke ja, dass es funktioniert.

Charly, wieso wolltest du eigentlich aussteigen?

Hübner: Es war vor drei Jahren so eine Mixtur aus vielen Dingen, dass ich dachte, Bukow und ich müssten getrennte Wege gehen. Die Rolle wurde auch auf andere Projekte rübergezogen. Es fiel ein paarmal der Satz „Mach mir mal den Bukow!“ Die Rolle war so etwas wie ein Diamant in meinem Leben, den ich nicht mit der anderen Arbeit vermischen wollte. Außerdem war ich 38, als ich mit Bukow anfing. Und da habe ich überlegt, ob ich mich zehn Jahre später immer noch glaubhaft als Kommissar über einen Zaun hechten oder in die Warnow werfen könnte, oder ob Bukow irgendwann zu einem Schreibtischbeamten werden müsste. Das wollte ich nicht. Insgesamt kam mir bei all der Traurigkeit auch großes Verständnis entgegen.

Anneke – hast du drüber nachgedacht, auch aufzuhören?

Sarnau: Ja, kurz. Aber ich habe auch schnell erkannt, dass ich meine König-Figur gern noch eine Weile begleiten würde. Deren Geschichte ist einfach noch nicht zu Ende erzählt.

Im „Polizeiruf 110 – Keiner von uns“ am Sonntag um 20.15 Uhr im Ersten spielt Bela B. Felsenheimer (M.) an der Seite von Anneke Kim Sarnau und Charly Hübner. Quelle: NDR/Christine Schroeder

Wie war es, als tatsächlich die letzte Klappe für Bukow geschlagen wurde?

Hübner: Die Frage war, wie wir unsere Emotionen moderiert kriegen. Eine große Party war ja wegen Corona nicht möglich. An meinem letzten Tag im Revier gab es einen unheimlich emotionalen Moment, als das ganze Team angeführt von Bela B., „You’ll Never Walk Alone“ gesungen hat. Danach gab’s noch eine coronakonforme Party mit Feuertonne im Regen. Und wir haben es auch geschafft, nochmal ’ne Stunde zu klönen. Aber eine Party oder auch den Film gemeinsam in einem richtig schönen, kleinen Club anzugucken blieb uns verwehrt. Aber ich habe auch keine dramatischen Gefühle, denn ich bleibe der Sache ja innig verbunden. Bukow ist einer der großen Komplexe in meinem Leben. Das war eine intensive Zeit.

Von Ove Arscholl