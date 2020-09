Rostock

Ein Fahrzeug hält im Taklerring in Rostock-Groß Klein. Die Kommissare Katrin König ( Anneke Kim Sarnau) und Alexander Bukow ( Charly Hübner) springen heraus und rennen in das Wohnhaus – gefolgt von einer Kamera und den Blicken einiger Passanten, die das Geschehen neugierig beobachten. „Was ist denn hier los?“, fragt ein Mann, der mit seinem Hund spazieren geht, interessiert. „Wir drehen eine Szene für den Polizeiruf“, flüstert der Sicherheitsbeamte, der den Anwohner zurückhält, freundlich. „Bitte warten Sie kurz, Sie können gleich weiter.“

Am Donnerstag war der letzte von vier Drehtagen der ARD-Serie „ Polizeiruf 110“ in Groß Klein. Gedreht wird auf der Straße, in Wohnungen und Innenhöfen sowie vor einem Supermarkt. Weitere Szenen entstehen in Lichtenhagen, in der Straßenbahn und im Gespensterwald in Nienhagen. Bis zum 16. September sollen die Dreharbeiten, die außerdem zum Teil in Hamburg aufgenommen werden, abgeschlossen sein. „Bisher läuft es sehr gut“, sagt die ausführende Produzentin Nikola Bock. „In dieser Szene werden die Kommissare zu einem vermeintlichen Tatort gerufen. Das entpuppt sich aber als Fehlalarm.“

Passanten sind gespannt auf Ergebnis

Nach dieser Einstellung packt das Team zusammen. Als nächstes steht der Dreh in einer Wohnung im Schiffbauerring an. „Wir haben gerade erfahren, dass die nächste Außenszene leider erst heute Abend stattfindet. Vielleicht kommen wir noch einmal vorbei“, sagt eine Anwohnerin, die anonym bleiben möchte. „Meine Enkelin möchte auch Schauspielerin werden und wenn dann so etwas vor der Haustür stattfindet, schauen wir uns das an. Aber auch für mich ist das spannend.“

Weiteren Passanten geht es ähnlich. „Ich habe noch nie Dreharbeiten gesehen“, verrät Marita Reimer, die im Blockmacherring wohnt. Vor ihrem Wohnhaus hat das Team, das neben den Darstellern aus 30 Mitarbeitern besteht, die Produktionswagen geparkt. „Vorgestern wurde vor Rewe eine Leinwand aufgebaut. Da war ich neugierig und habe nachgefragt, was es damit auf sich hat.“ Die Rostockerin hat bisher noch nie den „ Polizeiruf 110“ gesehen. „Wenn diese Episode ausgestrahlt wird, werde ich aber auf jeden Fall einschalten. Ich bin gespannt, wie viel ich wiedererkenne.“

Dreharbeiten bis in die Nacht

Kerstin Volkmann ist hingegen an Dreharbeiten in ihrem Stadtteil gewohnt. „Hier wurde doch auch diese RTL-Zwei-Serie gedreht“, sagt sie. „Die gefällt mir gar nicht, die Darstellung von Groß Klein ist total überzogen.“ Vom Polizeiruf ist sie hingegen Fan. „Den habe ich schon zu DDR-Zeiten sehr gern gesehen“, sagt Volkmann. „Auch beim heutigen Rostocker Krimi gefallen mir die Stories und die Darsteller.“ Von ihrem Balkon aus konnte sie am Mittwochabend ein bisschen mitverfolgen. „Vor der Sparkasse ist ein großer Ballon aufgestiegen“, beschreibt sie. „Der hat sehr hell geleuchtet.“

Laut Produzentin Nikola Bock handelt es sich dabei um ein Beleuchtungselement. „So etwas wird verwendet, um beispielsweise einen Mond darzustellen“, erklärt sie. „Wir drehen teilweise in der Nacht.“ Ab und zu würden Scheinwerfer auch in die Fenster der Anwohner leuchten. „Das kann natürlich auch mal nervig sein“, räumt Bock ein. „Manchmal kommen Anwohner raus und fragen nach.“ Probleme gebe es aber keine. „Alle sind sehr freundlich und aufgeschlossen. Vereinzelt bleiben Schaulustige stehen. Das sind dann aber richtige Fans, die geduldig warten und sich zum Beispiel Autogramme abholen wollen.“

Darum geht es In der Episode „Sabine“ geht es um eine Mutter, die sich täglich abrackert: bei der Arbeit, für ihren Sohn Jonas, und doch ständig übersehen wird. Als die Schließung der Arunia-Werft droht, in der sie im Catering arbeitet, läuft sie Amok. Katrin König und Sascha Bukow arbeiten gegen die Zeit an. Und es dauert, bis sie überhaupt auf „Sabine“ kommen: Wer hätte das dieser schüchternen Frau schon zugetraut? Eine Ausstrahlung in der ARD ist für das kommende Jahr geplant.

Corona nur hinter der Kamera Thema

Corona stellt auch die Filmbranche vor Herausforderungen. Das gesamte Team trägt Mund-Nasen-Bedeckungen, die regelmäßig gewechselt werden, bei Innenaufnahmen dürfen nur wenige Personen anwesend sein, regelmäßig muss gelüftet werden, auch gegessen wird in zeitversetzten Schichten. „Die Darsteller gehen vor und nach dem Dreh zwei bis drei Tage in Schonzeit“, ergänzt Bock.

Dennoch ist es dem Auftraggeber, dem Norddeutschen Rundfunk ( NDR), wichtig, auch in dieser Zeit neue Episoden produzieren zu lassen. „Wir wollen auch weiterhin Geschichten aus Rostock zeigen. Eine Reihe wie der Rostocker , Polizeiruf 110’ steht auch für Verlässlichkeit und Identifikation mit einer Region und ihren Menschen. Das soll nicht wegen einer Pandemie vernachlässigt werden beziehungsweise ist gerade jetzt umso nötiger“, erklärt NDR-Sprecherin Iris Bents. „Darüber hinaus hängen an der Produktion der Krimis Arbeitsplätze.“

Auf der anderen Seite der Kamera spielt die Pandemie allerdings kaum eine Rolle – in Supermärkten oder Straßenbahnen wird keine Maske getragen. „Das war der ausdrückliche Wunsch des NDR“, sagt die Produzentin. „Noch steht nicht fest, wann das ausgestrahlt wird. Wer weiß, wie die Lage in einem Jahr ist? Und dann möchte keiner mehr an diese Zeit erinnert werden.“

Von Katharina Ahlers