Das Rostocker Ermittler-Duo Bukow und König ist wieder unterwegs. Bis Freitag fanden an verschiedenen Orten in der Hansestadt Dreharbeiten für einen neuen NDR-Polizeiruf statt. Dieses Mal mit dabei: Ärzte-Musiker Bela B. Welche Rolle spielt er in der neuen Folge?