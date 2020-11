Rostock

Einige Hansestädter waren schneller, als die Polizei erlaubt: Denn das „ Bukow“ und „ König“ in dieser Woche wieder in ihrem Rostocker Revier ermitteln, hat sich in der Hansestadt schon rumgesprochen. Bis Freitag dauerten die Dreharbeiten für den nächsten Polizeiruf 110 mit den beiden Schauspielern Anneke Kim Sarnau und Charly Hübner.

Unter anderem waren die Ermittler diesmal sogar im Zentrum der Hansestadt unterwegs. Donnerstag wurden beide zum Beispiel auf der Holzhalbinsel gesichtet. Am Freitag gab es Dreharbeiten auf dem Uniplatz. „Das markante Lachen von Anneke Kim Sarnau in der Rolle der Katrin König war über den ganzen Platz zu hören“, erzählt ein zufälliger Augenzeuge der Dreharbeiten. Diesmal war sogar ein ganz besonderer Promi mit dabei: Bela B, Musiker der Band „Die Ärzte“, spielt im neuen Fall eine Hauptrolle.

Denn es geht um einen Mord in der Musikerszene: Titolew (Alexandru Cirneala), Inhaber eines Musikclubs, ist während eines Live-Konzerts ermordet worden. Verdächtig ist unter anderen der bekannte Musiker Jo Mennecke (gespielt von Bela B. Felsenheimer), den König und Bukow samt Frau Dora (Sithembile Menck) ins Revier bestellen.

Wie geht es zwischen den Ermittlern weiter?

Nicht nur König und Bukow, sondern auch ihre Teamkollegen Röder ( Uwe Preuss), Thiesler ( Josef Heynert) und Pöschel ( Andreas Guenther) haben mit den Star-Allüren des Musikers alle Hände voll zu tun.

Aber es gibt noch ganz andere Sorgen: Ein alter „Bekannter“ erpresst die Kommissare. Dieses Damokles-Schwert schwebt über ihrer gerade erst begonnenen Liebe. Nichtsdestotrotz haben sie einen Mord aufzuklären und zugleich Ordnung in Rostocks Unterwelt zu schaffen, denn diese ist nach Veit Bukows Tod quasi kopflos geworden. Und es gibt diverse Aspiranten für diesen Job ...

Letzter Dreh im September

Regisseur Eoin Moore, der die Charaktere der Reihe mit erdacht hat, inszeniert den Krimi, der bis zum 9. Dezember in Rostock und Hamburg gedreht wird. Gemeinsam mit Anika Wangard schrieb er auch das Drehbuch. Die Folge „Der Falke“ wird voraussichtlich im kommenden Jahr im Ersten und der ARD Mediathek zu sehen sein. Zu den weiteren Darstellern zählen unter anderem Oskar Bökelmann, Aleksandar Jovanovic, Lilith Stangenberg, Alessija Lause und Stefan Lochau. Produzentin ist Iris Kiefer.

Hübner und Sarnau ermitteln seit 2010 für die ARD-Krimireihe in Rostock. Damals lösten beide das Schweriner-Polizeiruf-Team mit Uwe Steimle und Felix Eitner ab. Außer in der Hansestadt Rostock selbst wird für die anderthalbstündigen Filme auch noch in Hamburg gedreht.

Das Revier des Ermittler-Duos steht beispielsweise nicht an der Warnow, sondern ist eine alte Zollkontrollstelle auf der Hamburger Halbinsel Veddel. Zuletzt waren die Schauspieler im September für den Polizeiruf in Rostock unterwegs gewesen, damals vor allem in Groß Klein. Genau wie der letzte fand auch der aktuelle Dreh natürlich unter Corona-Bedingungen statt.

Von Claudia Labude-Gericke