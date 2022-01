Rostock

„Es war etwas Neues, das hat die Zuschauer überrascht, das Feuilleton war überrascht“, sagte Uwe Preuss über die Anfänge. Der Schauspieler verkörpert in der Serie den Kriminalhauptkommissar Henning Röder. Die Öffentlichkeit war schon beim Start angetan vom Rostocker „Polizeiruf“.

Erster Rostocker „Polizeiruf“ lief 2010

Die erste Episode mit Alexander Bukow (Charly Hübner) und Katrin König (Anneke Kim Sarnau) lief am 18. April 2010 in der ARD. Nach 24 Episoden ist für Charly Hübner Schluss beim Rostocker „Polizeiruf 110“. Der aus Mecklenburg stammende Schauspieler Hübner hat sich den Abschied aber nicht einfach gemacht. „Die Rolle war so etwas wie ein Diamant in meinem Leben, den ich nicht mit der anderen Arbeit vermischen wollte“, erläuterte Charly Hübner gegenüber der OSTSEE-ZEITUNG seine Beweggründe. Doch Anneke Kim Sarnau macht weiter, an ihre Seite tritt künftig die Schauspielerin Lina Beckmann. Regisseur und Autor Eoin Moore sowie Drehbuchautorin Anika Wangard verlassen dagegen das Team.

Große Verschworenheit im Team

„Wir brauchen uns nur in die Augen zu schauen, Charly, und es ist so viel möglich“, sagte Anneke Kim Sarnau am Rande der Dreharbeiten über das gemeinsame Spiel mit Hübner. „Es ist so ein Geschenk, ich werde das so unfassbar vermissen“, so Sarnau weiter. Die Chemie zwischen den beiden Schauspielern stimmte offenbar. „Zwischen uns beiden in all den elf Jahren gab es nicht eine Minute, wo wir miteinander verkracht waren“, sagte Charly Hübner rückblickend. Auch das Team hielt zusammen: Als „Fans der eigenen Sache“ bezeichnete Schauspieler Josef Heynert (in der Serie als Ermittler Volker Thiesler zu sehen) den Zusammenhalt. Aus dem Teamgeist entwickelte sich offensichtlich eine große Verschworenheit.

Das neue Team muss sich erst finden

So herrschte nach dem Abschluss der Dreharbeiten zur letzten gemeinsamen Arbeit auch Abschiedsschmerz. Die Folge „Keiner von uns“ wurde im November und Dezember 2021 in Rostock und in Hamburg gedreht. Nach Ende des Drehs kämpfte Schauspieler Andreas Guenther, der in der Serie Ermittler Anton Pöschel spielt, sogar mit den Tränen. „Ich bin gespannt, wie es weitergeht“, sagte er. Das neue Rostocker „Polizeiruf“-Team muss sich erst finden.

