Wismar/Nienhagen

Ob „Soku Wismar“, der Rostocker „Polizeiruf 110“ oder Filme wie „Kreuzfahrt ins Glück“ oder „Kudamm“ – immer wieder zieht es die Filmteams an Mecklenburgs Küste, um hier zu drehen.

Zuletzt war im Juni ein MDR-Drehteam in Kühlungsborn und drehte für die Sendung „Sommer war’s – Meer geht nicht“ mit Wolfgang Lippert, die am Sonntag, 19. Juli, um 20.15 Uhr ausgestrahlt wird.

„Sendung mit der Maus“ interessiert sich für Wismarer Kogge

Im Mai 2021 wurden für die „Sendung mit der Maus“ in Wismar Aufnahmen gemacht. Drehort war die Wismarer Kogge. Das Fernsehteam rund um Moderatorin Siham El-Maimouni und Autorin Birgit Quastenberg interessierte sich für das moderne Gimbal und die kardanische Aufhängung. Die kardanische Lagerung – die englische Übersetzung dafür ist „Gimbal“ – ist eine höchst praktische Aufhängung in zwei sich schneidenden und beweglichen Achsen. Unter Deck hängt ein Herd in so einem Gestell, damit bei Seegang die Suppe nicht überschwappt. Der Beitrag wird voraussichtlich im August gezeigt.

„Soko Wismar“ dreht häufig in Altstadt und Hafen

Die Krimi-Serie „Soko Wismar“ wird seit Jahren in der Hansestadt und Umgebung gedreht. In diesem Jahr sammelt das Drehteam Material für die 19. Staffel. Die Serie wird seit dem 6. Oktober 2004 im ZDF ausgestrahlt und läuft mittwochs im Vorabendprogramm. Für Außenaufnahmen dienen häufig die zum Weltkulturerbe zählende Altstadt und die Hafenanlagen von Wismar als Kulisse.

Als Zugang zum Polizeirevier wird die Hofeinfahrt zum Heiligen-Geist-Hospital gezeigt. Das Reviergebäude selbst, in dem auch die Innenaufnahmen stattfinden, steht jedoch im Berliner Studio Adlershof. Die Dreharbeiten finden je zur Hälfte in Wismar und Umgebung und in Berlin und Umgebung statt. So wird auch mal auf der Insel Poel gedreht.

Nike Fuhrmann als Hauptkommissarin Karolin Joost und Dominic Boeer als Polizeihauptmeister Lars Pöhlmann in der ZDF-Serie „Soko Wismar“ auf den Straßen von Wismar. Quelle: Marc Meyerbroeker/ZDF

„Kreuzfahrt ins Glück“ auf Poel und in Kühlungsborn

Diese war auch Kulisse für den Film „Kreuzfahrt ins Glück – Hochzeitsreise an die Ostsee“, der im Sommer 2020 auf Poel sowie in Kühlungsborn, Heiligendamm und Bad Doberan gedreht wurde. Am 26. Dezember 2020 wurde er nach dem „Traumschiff“ im Fernsehen ausgestrahlt. Er ist in der ZDF-Mediathek zu sehen.

Filmkulisse ist auch immer wieder der Gespensterwald im Ostseebad Nienhagen. Unter anderem beinhaltete der Rostocker „Polizeiruf 110“, Folge „Sabine“, Szenen aus dem Gespensterwald. Für die Fortsetzungsreihe „Ku’damm 63“, die im März ausgestrahlt wurde, sind ebenfalls Szenen in dem Waldstück entstanden.

Rostocker Polizeiruf und Shopping Queen gehen weiter

Im November 2020 war in Rostock Drehstart für den neuen Polizeiruf mit dem Titel „Der Falke“. In diesem geht es um einen Mord in der Musikerszene. Ein Sendetermin wurde noch nicht bekannt gegeben.

Anfang Juli wurden neue Folgen für die Serie „Shopping Queen“ in Rostock und Warnemünde gedreht. Fünf Frauen haben jeweils 500 Euro und vier Stunden Zeit, um sich unter dem Motto: „Rot, weiß, blau! Sei im maritimen Look die Schau!“ ein neues Outfit samt Frisur und Make-up zu kreieren. Die Folgen werden voraussichtlich in der Woche vom 4. bis 8. Oktober 2021 im Fernsehen auf Vox ausgestrahlt.

Von Anja Levien