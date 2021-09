Rostock

Mehrere laute Knalle ertönen aus Richtung des Ostseestadions im Rostocker Hansaviertel. Der Geruch von gezündeten Feuerwerkskörpern liegt in der Luft. Noch ist das Fußballspiel von Hansa Rostock gegen den FC Schalke 04 am Sonnabend nicht beendet, doch schon Minuten vor dem Abpfiff marschieren hunderte Fans vom Platz.

In unmittelbarer Nähe des Stadions haben sich die Mannschaften der Bereitschaftspolizei Mecklenburg-Vorpommern positioniert. Mit wachem Blick beobachten die Beamten, wohin sich die Massen bewegen. Auch die Hundestaffel steht im Barnstorfer Wald – einem beliebten Treffpunkt für Hansa-„Fans“ – bereit. Es wirkt wie die sprichwörtliche Ruhe vor dem Sturm. Lange hält sie aber nicht an.

Denn: Nur wenige Sekunden später rumst es erneut. „Wir brauchen Unterstützung. Angriff mit Pyrotechnik auf unsere Einsatzkräfte“, schallt es aus den Funkgeräten. „Jetzt geht es los. Wir müssen schnellstmöglich das Aufeinandertreffen von gewaltbereiten Heim- und Gästefans verhindern“, erklärt Fabian Drexl.

Vorbereitung ist alles

Seit mittlerweile fünf Jahren ist der 24-Jährige bei der Polizei beschäftigt. Heute ist der Kommissar als Halbgruppenführer der in Waldeck (Landkreis Rostock) beheimateten 2. Bereitschaftspolizeihundertschaft tätig. Einsätze wie diese gehören für ihn daher längst zum Alltag. Von Routine könne er aber dennoch nicht sprechen. „Jeder Dienst bringt neue Herausforderungen mit sich. Wir planen im Vorfeld zwar alle möglichen Szenarien durch, doch wie sich die Lage am Ende wirklich entwickeln wird, lässt sich eben nicht vorherbestimmen.“

So auch am Samstag. Bereits am Vormittag haben sich die Einsatzkräfte im Polizeipräsidium Rostock in Waldeck zusammengefunden. Standardmäßig steht zunächst die Einsatzbesprechung auf dem Plan. Erst, wenn alles genau durchgesprochen ist, werden die Fahrzeuge beladen und für die geplante Abfahrt um 13.30 Uhr vorbereitet.

Doch es ist gerade kurz nach 12 Uhr, als die Nachricht von 150 Schalke-„Fans“ eingeht, die sich in Warnemünde versammelt haben sollen. Die Rede ist von körperlichen Auseinandersetzungen mit den rivalisierenden Hansa-Anhängern. Auch die Toiletten eines Restaurants sollen verstopft worden sein. Nun muss es für die 2. Hundertschaft ganz schnell gehen. Mit Blaulicht verlassen die Mannschaftswagen das Gelände und fahren in Richtung Ostseebad. „Jede Sekunde zählt“, betont Drexl.

Durchsuchungen und Platzverweise

Am Alten Strom angekommen, heißt es für die Beamten als Erstes: Überblick verschaffen und Situation unter Kontrolle bringen. Innerhalb kürzester Zeit haben die Einsatzkräfte die Menschenmenge aufgelöst und die an der Rangelei beteiligten Personen in einem speziell abgetrennten Bereich isoliert. „Ihnen wird Landfriedensbruch vorgeworfen“, erklärt Drexl. Eine Straftat gegen den öffentlichen Frieden. Die Folge dessen: Anzeigen und Platzverweise für die ganze Hansestadt. Das Spiel am Abend dürfen sie nur noch aus der Ferne bejubeln.

Bevor sie aber aus der Stadt gebracht werden, müssen die Bereitschaftspolizisten die Personalien jedes Einzelnen aufnehmen. Eine genaue Durchsuchung nach versteckten Waffen und Betäubungsmitteln steht ebenfalls an. „Die Leute sind sehr kreativ, was die Verstecke anbelangt. Doch wir kennen sie alle“, so der Polizeikommissar. Bis in die Abendstunden sind die Polizisten mit dieser Maßnahme beschäftigt.

Die Umgebung immer im Blick

Weiter geht es an einem bekannten Hansa-Fantreff in der Nähe des Werftdreiecks. Am späten Nachmittag haben sich hier zahlreiche vorwiegend junge Männer versammelt. In ziviler Kleidung und aus einem auf den ersten Blick unauffälligen Auto heraus beobachtet ein Beamter die Situation vor Ort. Doch lange bleibt er nicht unentdeckt. Denn auch die Hansa-„Fans“ behalten ihre Umgebung stets genau im Auge. Kleintransporter oder Fahrzeuge mit auswärtigem Kennzeichen werden schnell erspäht.

„Wenn es ihnen alleine um das Spiel gehen würde, würden sie nicht nach uns Ausschau halten“, ist der Beamte sich sicher. Ein Eindruck, der sich schnell bestätigen lässt. Um Fußball alleine geht es hier längst nicht mehr. Es scheint fast so, als würden die vorbeiziehenden zum Teil schon stark alkoholisierten Menschen – darunter ein paar bekannte Gesichter der Rostocker Suptra-Gruppierung – gezielt nach den verdeckten Ermittlern Ausschau halten. Wieso? Das ist die große Frage, wenn sie doch nur ein gemeinsames Interesse am Sport haben.

Blanke Zerstörungswut

Über mehrere Stunden hinweg zieht sich der Einsatz der Bereitschaftspolizei an diesem Tag bereits. Doch selbst während des Spiels bleibt ihnen keine Zeit zum Durchschnaufen. Schließlich sind noch immer zahlreiche Gruppierungen im Stadtgebiet verteilt unterwegs. Über Funk meldet eine Beamtin plötzlich: „Es brennt.“ Zuvor sei ihre Einheit schon mit Steinen beschmissen worden. Nun aber steht ein Funkwagen in der Nähe des Stadion-Eingangs in Flammen. Unverzüglich werden mehrere Einsatzkräfte zum Tatort entsandt – mit dabei ein Wasserwerfer. Es dauert nicht lange, da ist das Feuer auch schon gelöscht.

Einige Straßen weiter haben Polizisten zwei Personen festgenommen, die einige Fahrzeuge demoliert haben sollen. Es sind Szenen wie aus einem Action-Film. Immer wieder kommen neue Meldungen über massive Ausschreitungen rein.

Erst nach Mitternacht beruhigt sich die Lage in der Hansestadt. Beendet ist der Arbeitstag für die Beamten der 2. Einsatzhundertschaft damit allerdings noch nicht. Nun geht es daran, wieder alle Einsatzmittel zu ordnen und den Tag zu dokumentieren. Das Resümee: Vier Beamte wurden verletzt, einer musste ins Krankenhaus und zahlreiche Fahrzeuge wurden zerstört. „So etwas kommt leider nicht selten vor“, meint Drexl.

Von Susanne Gidzinski