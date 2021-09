Rostock

Am Horizont schippert eine Fähre gemächlich auf Warnemünde zu. Am Strand des Ostseebades preschen vier Rassepferde durch den Sand. Auf ihren Rücken haben Reiterinnen aufgesattelt, die keinen Blick fürs maritime Panorama haben. Sie jagen einem Polo-Ball hinterher, treiben ihn mit ihren Schlägern aufs Tor zu. Zack, schon ist das Runde im Eckigen. Die Zuschauer, die den Spielfeldrand säumen, applaudieren.

Fans aus ganz Deutschland

Auf der Terrasse des VIP-Zeltes steht Matthias Ludwig und lächelt zufrieden. „Heute kann ich das auch genießen“, sagt er. Es ist Samstag, Tag zwei der „Iceguerilla Beach Polo World Masters by Polar Twist“. Ludwig ist Turnier-Veranstalter und hatte in den vergangenen Tagen alle Hände voll damit zu tun, dort, wo zuvor nichts als Sand war, eine Wettkampfstätte zu errichten, die Pferdesport-Fans aus ganz Deutschland anzieht.

Das Event ist kein offizielles Wertungsturnier und dennoch attraktiv für Sportler aus aller Welt. Zum Beispiel für Sarah Schretzmair vom Team Arge-Haus. Sandstrand und Meer – bei der Kulisse fühlt sich die Reiterin fast wie zu Hause. Sie lebt auf Mallorca, ist extra wegen des Turniers nach Warnemünde gereist. Sie hat eine Mission – und die heißt Titelverteidigung. Im vergangenen Jahr holte Sarah Schretzmaier den Ladies’ Cup. Das soll im Doppel mit Teampartnerin Aziza Ghane erneut glücken. „Es wird schwer, die Konkurrenz ist gut und die Schiedsrichter streng.“

Kostbare Rösser

Der Auftakt ist vielversprechend: Spiel eins am Freitag gewinnt das Damen-Duo. Tags darauf muss Team Arge-Haus gleich als erstes in die Sand-Arena. Während sich ihre eigenen Rösser daheim unter spanischer Sonne ausruhen, galoppiert Sarah Schretzmaier auf Miet-Polopferden durch norddeutsches Herbstwetter. Kein Problem. „Das sind Top-Tiere.“ Und kostbar: Manche haben den Gegenwert eines Einfamilienhauses. Um sie zu schonen, dürfen sie nach ein paar Minuten in der Arena durchschnaufen: Jedes Spiel ist in vier Abschnitte (Chukkas) unterteilt, dazwischen wechseln die Players die Pferde.

Schwanger im Sattel

Sarah Schretzmair gönnt sich keine Pause – obwohl sie im sechsten Monat mit Zwillingen schwanger ist. „Polo ist wie eine Sucht, ich kann davon nicht lassen“, gesteht sie und lacht. Damit dem Nachwuchs nichts passiert, trägt die Mama in spe zusätzlich zu Helm und Knieschonern einen Bauchprotektor. Die Leidenschaft für den rasanten Sport teilt Sarah Schretzmair mit ihrer Team-Partnerin und der Konkurrenz: Bei den Beach Polo Masters kämpfen insgesamt acht Teams à zwei Players und knapp 50 argentinische Polopferde um den Turniersieg im Ladies’ und im Gentlemen’s Cup.

Ein Erlebnis für alle

Polo gilt als „Sport der Könige“. Matthias Ludwig aber will mit den Masters in Warnemünde beweisen, dass nicht nur Royals mitspielen und -fiebern können. „Polo ist nicht elitär, sondern ein Erlebnis für alle.“ Möglich sei das Event nur, weil viele im Vorfeld mit anpacken: Er habe etliche ehrenamtliche Helfer, sagt Ludwig dankbar. „Ohne sie wäre ich aufgeschmissen.“

Tierisch viel los

Das Ergebnis dieser Arbeit kann sich sehen lassen, findet Claudia Bias. Die Skulptur-Designerin ist extra aus Mannheim angereist und hat besondere Gäste mitgebracht: überlebensgroße Hundefiguren, die die VIP-Zelt-Terrasse schmücken. Auf dem Holzdeck ist Samstagmittag ohnehin tierisch viel los: Hier feiern die Team-Sponsoren. Champagner-Gläser klirren, es wird viel gelacht und nebenbei per Handschlag der eine oder andere Deal perfekt gemacht.

Hautnah dabei

An einem der Tische lassen sich Ramona Gabel und Michael Neumann Leckereien vom Büfett schmecken, während nur wenige Meter von ihnen entfernt zwei Poloteams dem Ball nachpreschen. „Man ist hautnah dabei, das ist einmalig“, freut sich die Berlinerin und stößt mit ihrem Mann auf einen gelungenen Nachmittag an.

Aufs Getränk muss Dieter Kruse noch ein bisschen warten. „Aber meine Frau will einen ausgeben“, sagt er. Das habe er sich verdient. „Sie liebt Pferde und ich muss immer mit“, scherzt er und lacht. Doris Kruse gibt ihrem Mann recht. „Ich bin eine Pferdenärrin, hab selbst welche.“ Die stehen allerdings zu Hause in Havelberg im Stall. Zur Ostsee sind die Kruses mit dem Wohnmobil gefahren.

„Wahnsinns-Kulisse“

Beim Turnier haben sie sich einen Platz in erster Reihe gesichert: Während es sich ringsum Sportfans auf extra aufgeschütteten Dünen bequem gemacht haben, stehen sie am Zaun, der den Zuschauerbereich vom Spielfeld abgrenzt. Polo-Sport direkt am Meer – das gefällt den beiden. „Es ist eine Wahnsinns-Kulisse“, schwärmt Doris Kruse und wie aufs Stichwort machen die Wolken der Sonne Platz und tauchen die Arena in goldenes Licht.

Gold gibt es am Sonntag gleich mehrfach: Im Ladies’ Cup teilen sich Team Arge-Haus und Team Foiletec AG Platz eins. Im Finale der Männer macht Team DWB das Rennen um den Cup. Doch ob Sieg oder nicht – das Beach Polo Turnier ist auch in seiner zehnten Auflage ein Gewinn für alle, die Reitsport lieben.

Die Sieger und Siegerinnen Ladies’ Cup: 1. Team Arge-Haus (Sarah Schretzmair und Aziza Ghane) 1. Team Folietec (Jeanette Diekmann und Dr. Dele Iversen) 3. Team Transgourmet (Stefanie Fuchs und Anke Kreiter) 4. Team Kühne Pool & Wellness (Dr. Heidi Silvey und Romy Grüner) Gentlemen’s Cup: 1. Team DWB (Daniel Deistler und Philipp Sommer) 2. Team IceGuerilla (Joe Reinhardt und Ken Kawamoto) 3. Team Berformance (Hendrik Deistler und Chris van Eupen) 4. Team BerlinMed (Steffen Lange und Rainer Reimann) Während des Turniers wurde zudem Kunst versteigert: Ein Popart-Bild von Sarah Schretzmair brachte 5000 Euro ein, die dem auf dem Warnemünder Kirchplatz geplanten Brunnen zugute kommen. Eine Hunde-Figur von Claudia Bias wechselte für 3000 Euro den Besitzer. Der Erlös geht an die Flutopfer im Ahrtal.

Von Antje Bernstein