Poppendorf

„Stall.dich.ein“ nennt sich die neue Begegnungsstätte in Poppendorf, angelehnt an die ursprüngliche Nutzung des Gebäudes als Schweinestall. Bauplaner Volker Schenzle hat vor gut zwei Jahren den leerstehenden Stall gekauft und umgebaut.

Mit Fördermitteln von EU und Land, viel eigenem Geld, alten Baumaterialien und großer Liebe zum Detail. Heute befinden sich in dem urigen Haus ein Dorfladen, ein Café und Kreativräume. Betrieben wird das Objekt von Juliana und Sascha Kindt, die am 25. November mit ihrem Dorfladen landesweit in den Fokus gerückt sind.

Anzeige

Videodreh für Werbekampagne des Landes in Poppendorf

Ein Kamerateam sucht die besten Stellplätze, Tische werden für kleine Diskussionsrunden hergerichtet, Werbematerial wird platziert. In Poppendorf wird der Startschuss für eine Marketingkampagne in der Landesinitiative „Neue Dorfmitte Mecklenburg-Vorpommern“ gegeben. „Und wir sind das Aushängeschild“, freut sich Juliana Kindt.

Infrastrukturminister Christian Pegel ( SPD) sagt kurz vor der Auftaktveranstaltung ab – er sei eingebunden in den Corona-Gipfel. Doch der Politiker kann sich, wie alle anderen Engagierten, die landesweit ein aktives Dorfleben ermöglichen, später am virtuellen Erfahrungsaustausch beteiligen. Denn die Gesprächsrunde in Poppendorf zur Neuausrichtung der Landesinitiative wird aufgezeichnet und demnächst über die Website www.neue-dorfmitte-mv.de ausgestrahlt.

Vorbereitungen für den Videodreh zur neuen Marketingkampagne "Neue Dorfmitte MV" in Poppendorf: Dorfladenchefin Juliana Kindt, Bürgermeister Jörg Wallis, Bauplaner Volker Schenzle und Ingwer Seelhoff, Chef der Ews-Group Lübeck (v.l.). Quelle: Doris Deutsch

Stolz präsentiert Juliana Kindt ihren Hofladen, der in der vergangenen Woche eröffnet hat. Es gibt Eier aus Volkenshagen, Brot und Kuchen von der Bäckerei Lehmann in Rostock-Dierkow, Hochprozentiges aus der Brennerei in Klein Kussewitz, Säfte aus Satow und Elmenhorst.

„Unser Sortiment ist auf regionale und Bio-Produkte ausgelegt und wird gerade jede Woche erweitert“, berichtet die Ladenchefin. Auch Produkte der Kaffeerösterei Rostock sind im Angebot, Eis aus der Rostocker Eiswerkstatt, Honig von Imkern der Umgebung, Gemüse aus regionalem Anbau. Liebevoll hat die 33-Jährige den Hofladen eingerichtet: Gedeckte Tische laden zum Verweilen ein.

Kunden froh über einen Laden im Dorf

„Ich wollte hier was Eigenes aufbauen und das ist genau meins“, sagt die studierte Agrarökologin, die sich zusammen mit Ehemann Steffen, der sich vor allem um das Café und den Schreibkram kümmert, in Poppendorf einen kleinen Traum erfüllt hat.

Der Laden läuft schon, die ersten Kunden sind zufrieden. „Wir sind heute das zweite Mal hier“, sagt Ingrid Schwarzer. Die 76-Jährige wohnt im Dorf und hat Milch gekauft. „Es ist zwar sehr teuer, aber es ist gut, dass wir hier jetzt wieder einen Laden haben“, sagt sie. Ihre Freundin, Monika Koltermann, ist gespannt, was hier noch so angeboten werden soll. „Es ist nicht schlecht, wenn hier wieder ein bisschen Leben einzieht“, sagt die 78-Jährige.

45 Vorhaben landesweit gefördert Die Landesinitiative „Neue Dorfmitte MV“ wurde 2011 mit einem Modellprojekt an vier Standorten gestartet. Seitdem wurden 45 Vorhaben für Dorfläden und mobile Nahversorger fachlich und finanziell gefördert: 17 in Vorpommern, zwölf in der Mecklenburgischen Seenplatte, zwölf in Westmecklenburg und vier in der Region Rostock. Dafür sind rund 3,4 Millionen Euro Fördermittel bereitgestellt worden, so dass insgesamt mehr als 4,4 Millionen Euro in die Neue-Dorfmitte-Läden investiert wurden. Die Läden sind auf einer Karte unter www.neue-dorfmitte-mv.de/Standorte zu finden.

Genau das ist der Sinn der Landesinitiative „Neue Dorfmitte MV“, die vor zehn Jahren ins Leben gerufen wurde, um die Nahversorgung in den Dörfern zu unterstützen. „Die Möglichkeit, zu Fuß einkaufen gehen zu können, ist für die Menschen ein elementares Bedürfnis und vielerorts sogar ein ‚Haltefaktor‘ geworden“, erklärte Minister Pegel im Vorfeld. „Dass Läden oder mobile Verkaufsangebote in die Dörfer zurückkommen, schafft Lebensqualität für die Bevölkerung, weil dadurch dörfliches Leben zurückkehrt“, so Pegel.

Land will Ladenbetreiber noch besser unterstützen

Das Neue-Dorfmitte-Team wurde im Sommer verstärkt. Oliver Ohm von der BBE Handelsberatung Hamburg und Ingwer Seelhoff von der ews-group Lübeck beraten die Betreiber in betriebswirtschaftlichen Belangen. Die Marketingfirma 13 Grad Crossmedia Agentur aus Neubrandenburg soll die Landesinitiative bekannter machen und den Dorfläden ein einheitliches Gesicht geben. „Dieses Rundum-Paket wird den Ladenbetreibern helfen, sich für die Zukunft besser aufzustellen“, zeigt sich Minister Pegel überzeugt.

Mit einem neuen Logo werden die Mitglieder der Neue-Dorfmitte-Familie zukünftig schon an den Ladentüren erkennbar sein. Das erste Logo hängt nun am Hofladen in Poppendorf, der mit 150 000 Euro aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums unterstützt wurde.

Lesen Sie auch

Poppendorfs Bürgermeister Jörg Wallis freut sich, dass die 700 Einwohner seiner Gemeinde nun einen neuen Treffpunkt haben und wieder Leben in die Dorfmitte einzieht. „Neben dem Laden wird sicher auch das Café, wenn es denn nach der Pandemie öffnen kann, ganz sicher ein beliebtes Ziel werden“, sagt Wallis. Im Außengelände werden die Pächter noch einen Spielplatz anlegen. „Außerdem wird draußen noch ein Backofen gebaut“, kündigt Juliana Kindt an.

„Stall.dich.ein“: Ein Treff für Kunden und Kreative

In der oberen Etage des Gebäudes befinden sich eine Töpferwerkstatt mit Brennofen und Töpferscheiben und ein Nähatelier, ausgestattet mit sieben Nähmaschinen. Die Volkshochschule hat hier einen Raum gemietet, in dem sie Sportkurse anbietet. „Hier können Menschen sich kreativ verwirklichen und zusammenkommen“, erklärt Juliana Kindt.

Es gibt außerdem eine Druckpresse und Büroräume, die gemietet werden können. Geplant ist auch eine Möglichkeit der Metallbearbeitung. Ideen hat die dreifache Mutter aus Gelbensande noch so einige: „Wir wollen auch Dorfkino anbieten und im Sommer soll ein Musikpicknick stattfinden.“

Mit ihren Ideen und Plänen wollen die Kindts auch andere Aktive ermuntern, in den Dörfern Begegnungsstätten für die Bewohner zu schaffen. Sie laden schon mal alle Interessierten ein zum „Stall.dich.ein“ in Poppendorf.

Von Doris Deutsch und Steffi Adomeit