Poppendorf

Seelenruhig grasen zwei Pferde auf der Koppel. Das, was gerade auf ihrem Nachbargelände am Poppendorfer Dorfrand passiert, interessiert die Vierbeiner wenig. Dafür aber die zweibeinigen Bewohner des Ortes – denn genau für die ist das neueste Projekt von Volker Schenzle gedacht.

Der Bauplaner lässt gerade einen alten Schweinestall zu einer Begegnungsstätte umbauen. „Das Objekt stand schon vor der Wende leer. Ich habe nach dem Erwerb lange gegrübelt, was ich daraus mache und dann überlegt, was dem Dorf fehlt“, blickt der 59-Jährige zurück. Für ihn war schnell klar: ein kleiner Laden, ein Café oder Kneipe sowie Kreativräume. Zusätzlich schafft er moderne neue Räume für eine Ärztin sowie eine Friseurin, die aktuell noch im Generationenhaus „Sonne“ ihre Patienten und Kunden versorgen.

Künftiger Betreiber kann noch Wünsche äußern

Das Dach ist bereits saniert, neue Fenster und Oberlichter eingebaut. Aktuell ist im Inneren der Fliesenleger im Einsatz. „Die Fertigstellung des Erdgeschosses ist für den Herbst geplant, die Aufnahme des Betriebes für Anfang 2020“, sagt Schenzle. Die Flächen für Arzt und Friseur sollen in einem zweiten Bauabschnitt folgen.

Wie viel er für den gesamten Umbau investiert, will er nicht preisgeben. Nur, dass es für das Vorhaben Fördermittel aus der Europäischen Union und vom Land gab. Aktuell läuft die Suche nach einem Betreiber für den kleinen Dorfladen sowie die Fläche, die sich sowohl als Café, als auch für eine Kneipe eignet. Insgesamt gut 250 Quadratmeter inklusive kleinem Lager.

Einer der lichtdurchfluteten Kreativräume im Obergeschoss ist bereits fertig. Quelle: Claudia Labude-Gericke

„Je eher ich jemanden finde, desto früher kann der auch seine Wünsche für die Gestaltung äußern“, erklärt der Poppendorfer. Weil er nicht darauf angewiesen sei, mit dem Objekt Gewinn zu machen – und auch aufgrund der Förderbindung – wolle er sowohl den Verkaufsraum als auch die Gastronomie pachtfrei anbieten.

Biergarten bietet Blick ins Grüne

„Es geht darum, etwas für den Ort und die Bewohner zu schaffen. Und Betreiber kleiner Läden haben es schwer genug“, so Schenzle. Zusätzlich zum Erlass der Pacht will er versuchen, einen festen Kreis Ehrenamtlicher zu finden. „Wenn der Betreiber Kernzeiten unter der Woche abdeckt, dann gelingt es durch diese Helfer vielleicht, auch Öffnungszeiten darüber hinaus zu realisieren, zum Beispiel am Wochenende. Das Thema Personal ist bei solchen kleinen Einrichtungen ja auch immer kompliziert.“

Außenansicht des alten Stalls, der zum Bürgertreff ausgebaut wird. Quelle: Claudia Labude-Gericke

Von der Lösung mit den Ehrenamtlern hätten dann beide Seiten etwas: Der Betreiber den Umsatz und die Kunden einen offenen Laden samt Gastronomie. Die soll übrigens auch Außenplätze erhalten – ein kleiner Bier- oder Cafégarten mit Blick ins Grüne sowie auf das Poppendorfer Gutshaus ist Bestandteil der Planungen. Von Osten her soll die Zufahrt auf das Gelände erfolgen. Auch Parkflächen werden noch geschaffen.

Bürger können sich an der Namenssuche beteiligen

Was neben einem Betreiber noch gesucht wird, sei der Name für das gesamte Scheunenobjekt. „Arbeitstitel ist Klöntreff, aber ich bin für Vorschläge offen. Gern auch auf Plattdeutsch“, so Schenzle, der sich im Ort auch als Gemeindevertreter einbringt.

Die Kreativräume im Obergeschoss sind ebenfalls noch ohne feste Nutzer, dafür aber zum Teil schon fertig. „Sicher wird sich der Kulturverein, der keine eigenen Räume hat, hier mit einbringen“, sagt Schenzle, der selbst mit zum Vorstand des Vereins gehört. Dabei sei sein Projekt als Ergänzung und nicht als Konkurrenz zum örtlichen Gemeindezentrum zu verstehen, das im Sommer 2015 eingeweiht worden war.

Claudia Labude-Gericke