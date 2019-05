Poppendorf

2014 sei er ein bisschen ins Bürgermeisteramt „gestolpert“, nun aber will der Poppendorfer Amtsinhaber Jörg Wallis ganz bewusst für eine weitere Amtszeit antreten. „Ich hab noch ein paar Aufgaben, die mir am Herzen liegen und die ich gern noch erledigen würde“, sagt der 53-Jährige. Auf der Agenda stünden die Erschließung eines neuen Wohngebietes, die Schaffung einer Übungsanlage für die Feuerwehr, der Radweg nach Bentwisch sowie die Fertigstellung der Sanierung der Kreisstraße 18. „Außerdem würden wir gern in allen Dörfern Breitband haben“, sagt der zweifache Familienvater, der als Einzelbewerber antritt und sich an der Erfüllung seiner Wahlversprechen messen lassen will.

Als Bürgermeister will er auch mehr Leute fürs Ehrenamt begeistern. „Wir haben drei Vereine, da warten tolle Aufgaben“, so Wallis, der auch bei der Nutzung der beiden Bürgerhäuser noch Verbesserungspotenzial sieht.

Als gelernter Kaufmann hätte er außerdem das Know-how, die Gemeinde auch durch wirtschaftlich schwerere Zeiten zu führen – so wie aktuell mit der Haushaltssperre. „In den letzten 15 Jahren haben wir sehr gut von den Steuereinnahmen des Düngemittelwerkes gelebt und konnten viel investieren. Dafür sollten wir dankbar sein“, so Wallis. „Nun hat das Unternehmen die Steuerlast auf Null senken können und wir mussten für zwei Jahre Steuern zurückzahlen. Das haben wir ohne Kredit aus den liquiden Mitteln geschafft“, sagt Wallis. „Nun gilt es, den Gürtel auch mal kurzfristig enger zu schnallen, aber das stehen wir gemeinsam durch“, sagt er.

Neben dem Engagement für Poppendorf verfolgt Wallis noch ein größeres Ziel: „Ich setze mich für eine Fusion der Ämter Carbäk und Rostocker Heide ein“, sagt er. Bisher seien beide Ämter klein und würden vor vielen ähnlichen Herausforderungen stehen, die gemeinsam besser bewältigt werden könnten.

Claudia Labude-Gericke