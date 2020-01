Poppige Beats: Adel Tawil mit bunter Bühnenshow in Rostocker Stadthalle

Rostock

„Mit jeder Faser, jedem Atmen, mit jedem Blick – Fließt so viel Leben...durch dich“ – Adel Tawil betritt am Donnerstagabend in einem bunten Regenmantel die große Bühne der Rostocker Stadthalle. Bei seinem ersten Song verteilen sich Tawil und seine Band am Bühnenrand und laufen während des ersten Songs „Liebe to go“ entspannt auf Laufbändern. Schon jetzt wird klar, dass die 2700 Zuschauer der Stadthalle eine bunte Bühnenshow erwartet.

Beim Betreten der Stadthalle erklingt bereits melancholische Singer-Songwriter Musik von Thimo Sander. Danach gibt es abwechslungsreiche Popmusik von Tim Kamrad, der mit seiner mal weichen mal kräftigen Stimme die Zuschauer in seinen Bann zieht und zum Tanzen und Mitsingen animiert.

„Ist da jemand, der mein Herz versteht?“

Das Rostocker Konzert ist das erste der „Alles lebt“ Tour. „Wir wollen Liebe verbreiten und gemeinsam Tanzen“, sagt Adel Tawil zu seinem Rostocker Publikum. Er performt Songs wie „Pflaster“, „Katsching“, „Neues Ich“ und „Atombombe“. Bei „Ist da jemand“ zücken die Zuschauer ihre Taschenlampen, schunkeln gemeinsam und singen inbrünstig mit.

Zur Galerie Adel Tawil eröffnet seine Tour 2020 in Rostock. Er singt in der Stadthalle der Hansestadt Songs aus seinen drei Alben und aus Zeiten von Ich+Ich. So war das Konzert und das lieben seine Fans an dem Sänger:

Mitreißende Beats und nachdenkliche Texte – Adel Tawil unterhält seine Fans aus MV mit einer abwechslungsreichen Bühnenshow. Ein transparenter Fadenvorhang, der die quadratische Bühne ziert, lässt die Umrisse der Band durchschimmern und dient als Leinwand. Lichteffekte und Projektionen untermalen die Stimmungen der Songs. Er spielt mit seiner siebenköpfigen Band eine bunte Mischung aus seinen drei Alben und einige Hits aus der Zeit von Ich+Ich.

Neues Album: Elektronisch und tanzbar

Die Songs auf seinem neuen Album sind geprägt von rhythmischen, elektronischen Elementen – fast jeder Song ist tanzbar. Durch die zahlreichen Poprhythmen fehlt es bei ernsten Themen, wie dem Atomwaffen-Alarm auf Hawaii 2018, an emotionaler, musikalischer Tiefe. Durch den Sommerhitcharakter der Lieder, verlieren einige Songtexte an Wirkung.

Adel Tawil – Von Ich + Ich bis „Alles lebt“ Tawil wurde 1978 in Berlin geboren. 1990 begann seine musikalische Karriere mit der Boygroup „The Boyz“. Mit Annette Humpe gründete er 2003 Ich+Ich. Das Duo hat zusammen drei deutschsprachige Studioalben veröffentlicht. 2013 brachte er sein erstes Soloalbum „Lieder“ heraus, das mehrfach mit Gold ausgezeichnet wurde. Der Sänger veröffentlichte 2019 „Alles lebt“ und tourt jetzt durch Deutschland, die Schweiz und Österreich. Seine Musik wird geprägt durch poppige Harmonien, tanzbare Beats und elektronische Elemente.

Der 41-jährige deutsche Musiker, Songwriter und Produzent tourt 2020 mit seinem Album „Alles lebt“, welches im Juni 2019 erschien, durch drei Länder. Schon mit seinen ersten zwei Studioalben „Lieder“ (2013) und „So schön anders“ (2017) begeisterte Tawil mit deutschsprachiger, zeitgemäßer Popmusik.

Tawil verarbeitet emotionale Erfahrungen in seinen Songs

Seine Wurzeln hat Tawil in Ägypten und Tunesien. In „Alles lebt“ besingt er auch persönliche Themen wie Fremdenfeindlichkeit (Wohin soll ich gehen) und die Geburt seines Kindes im Jahr 2018 (Neues Ich). Alle Songs komponierte und textete der Sänger selbst auf Hawaii. Dort könne er sich gut aufs Songsschreiben konzentrieren, so Tawil. Außerdem komponiere der Musiker nicht gerne allein. „Ich mag es, wenn noch andere Schreiber dazukommen, wenn die Ideen hin- und herfließen.“, verrät er vorab im Interview mit der OZ.Im Zuge seiner Open-Air Tour im Sommer ist der Sänger am 15.August in der Schweriner Freilichtbühne noch einmal in MV zu erleben.

Mehr zum Lesen:

Von Nora Reinhardt