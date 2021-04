Thulendorf

Sie stehen auf der Roten Liste der gefährdeten Arten – in manchen Regionen Deutschlands sind sie in den vergangenen Jahrzehnten zwischenzeitlich sogar fast gänzlich aus dem Landschaftsbild verschwunden. Schuld daran sei vor allem die Intensivierung der Landwirtschaft gewesen. Denn sowohl der verstärkte Einsatz von Insektiziden und Unkrautbekämpfungsmittel als auch der Verlust verschiedenster Versteckmöglichkeiten, die besonders Jungtieren Schutz vor natürlichen Feinden bieten, haben die Lebensbedingungen der Feldhasen massiv verschlechtert.

Doch langsam erholt sich der Bestand der Langohren wieder und sie hoppeln durch die Gegend. Ganz besonders wohl scheinen sie sich in der Gemeinde Thulendorf (Landkreis Rostock) zu fühlen, wie Jäger Detlev Göllner bestätigt. Seit mittlerweile 16 Jahren betreut er das Revier. So viele Feldhasen wie in diesem Frühjahr hat er hier jedoch noch nie gesehen. „Bei unserer letzten Zählung vor zwei Wochen haben wir zwischen 20 und 25 Hasen pro 100 Hektar registriert“, berichtet er stolz. Zum Herbst erwartet er bis zu 35 Exemplare. Deutlich mehr als in anderen Teilen des Landes.

Paradies für Langohren

Wie das Umweltministerium erst kürzlich mitteilte, wurden in ganz Mecklenburg-Vorpommern etwa 140 000 dieser Tiere gezählt. Das seien rund zwölf Prozent mehr als im vergangenen Frühjahr. Gerechnet auf 100 Hektar leben im Nordosten demnach sieben Feldhasen, im Bundesschnitt seien es zwölf, im nordwestdeutschen Tiefland sogar 17. Doch woran liegt es, dass sich die flinken Hoppler so wohl in Thulendorf und Umgebung fühlen?

Hase im Rostocker Überseehafen Quelle: Ove Arscholl

Göllner hat darauf eine ganz klare Antwort: „Wir haben hier das Glück einer sehr ausgeprägten landschaftlichen Vielfalt.“ Obwohl der Hase ein Steppentier ist und in Monokulturen gut leben kann, bevorzuge er Abwechslung. Mais, Gerste, Raps – all das könne man auf den Feldern rund um die Gemeinde finden. Hinzu kommen Wälder, Tümpel und vieles mehr. Das gefalle den Tieren.

Hand in Hand mit den Landwirten

Trotz der ohnehin guten Lebensbedingungen, die hier herrschen, setzt sich der Jäger seit vielen Jahren dafür ein, dass es den Hasen an nichts fehlt. Dafür arbeitet er eng mit den angesiedelten Landwirten zusammen, pflanzt gemeinsam mit zahlreichen fleißigen Helfern aus der Gemeinde Hecken entlang der Felder und sät verschiedenste Wildkräuter aus. „Auch wenn sich der Bestand leicht erholt hat, muss noch viel getan werden, damit das auch so bleibt.“

Jäger Detlev Göllner mit Hündin „Lotta“ sichten häufig Hasen im Revier. Quelle: Ove Arscholl

Ein weiterer Aspekt, der nicht zu vernachlässigen sei, ist dabei die Jagd von Fressfeinden. Sowohl Füchse als auch Mader, Dachse und Krähen stellen für Feldhasen eine enorme Bedrohung dar. „Hier ist es unsere Pflicht, als Jäger einzugreifen“, betont Göllner. In freier Natur wäre das nicht notwendig. In einer Kulturlandschaft, wie wir sie in Deutschland pflegen, sei dies aber unumgänglich. Der Grund: Besonders Füchse hätten sich in den vergangenen Jahrzehnten stark an die Gegebenheiten angepasst. Sie brauchen ihr Futter oftmals nicht mehr zu jagen, sie finden es einfach in Gärten oder am Straßenrand. „Und das führt dazu, dass sie sich rasant vermehren und dem Hasen auf die Pelle rücken“, erklärt der 66-Jährige.

Warten auf den Nachwuchs

Mehrmals täglich zieht Göllner gemeinsam mit seiner Hündin „Lotta“ durch sein Revier und hält Ausschau nach den Tieren. Jedes Mal, wenn er mit seinem Fernglas einen Hasen entdeckt, ist er hin und weg. „Die Tiere faszinieren mich einfach. Sie sind einzigartig“, sagt er und lächelt. Erst vor wenigen Tagen ist er Zeuge eines ganz besonderen Schauspiels geworden: Einer Hasen-Hochzeit – so wird das Paarungsritual der Langohren genannt. Gleich mehrere Rammler und Häsinnen rannten ihm vor die Linse. Dabei sind sie normalerweise nachtaktive Einzelgänger. „Das war ein sehr schöner Anblick.“ In wenigen Wochen wird er Ausschau nach den Jungen halten können.

Typische Hasenfährte: Zwei Abdrücke nebeneinander vorn (r.) und zwei hintereinander dahinter. Quelle: Ove Arscholl

Hasen profitieren vom Klima

Dass sich die Hasen-Population nun wieder leicht erholt hat und immer mehr Jungtiere überleben, liegt nicht allein daran, dass in der Landwirtschaft ein Umdenken stattgefunden hat, wonach die Nutzung von Unkrautbekämpfungsmittel abgenommen habe. Auch das Klima spiele eine entscheidende Rolle. Es seien vor allem die langen warmen und trockenen Perioden, die dazu beigetragen haben. Nasskaltes Wetter mögen die Tiere nämlich überhaupt nicht, weiß Göllner. „Wenn die Populationsgröße zukünftig so groß bleibt, wie sie jetzt ist, haben wir schon viel erreicht. Sollte der Bestand wachsen, ist es umso besser.“

Von Susanne Gidzinski