So prominent ist das größte Traditionsschiff-Treffen an der Ostsee lange nicht mehr eröffnet worden: Die diesjährige Hanse Sail wird von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und einem Staatsgast eröffnet. Steinmeier hat seinen Amtskollegen Marcelo Rebelo de Sousa aus Portugal nach Rostock eingeladen.

Gemeinsam mit Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) und der Botschafterin Lettlands, Inga Skujina, werden sie gemeinsam die Glocke läuten – und damit den offiziellen, traditionellen Startschuss für das größte Volksfest in MV geben. „Das ist ein ganz große Ehre für uns. Wir freuen uns sehr auf die beiden Staatspräsidenten“, sagt Sail-Chef Holger Bellgardt.

Nach OZ-Informationen will Rebelo de Sousa auch in See stechen und auf der Sail segeln. Ein Schiff aus seiner Heimat ist dieses Mal aber nicht dabei. Letztmalig wird auch Rostocks Oberbürgermeister Roland Methling bei dem Festakt am Stadthafen dabei sein: Nach der diesjährigen Hanse Sail wird er sein Amt an den Nachfolger Claus Ruhe Madsen (parteilos) abgeben.

