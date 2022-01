Positiver Effekt von Corona-Masken: Willkommener Schutz beim Gähnen

Rostock

Wir haben uns inzwischen ans Tragen von Masken gewöhnt und in der Handhabung eine gewisse Routine entwickelt. Einige Mitmenschen praktizieren das Auf- und Absetzen in Sekundenschnelle, manche können das schon mit einer Hand. Klar bleibt aber auch: Das Ding ist lästig.

Einer der wenigen Vorteile des Masketragens zeigt sich in gewissen sozialen Situationen, die langweilig oder ermüdend sind. Dann entsteht oft ein Gähnreflex, der schwer zu steuern ist. Das Gähnen in Anwesenheit anderer Menschen ist unhöflich, das Unterdrücken des Gähnens führt aber zu starken Spannungen in der Gesichtsmuskulatur. Eine Corona-Maske, egal in welcher Ausführung, bietet hier willkommenen Schutz. Hinter der Maske lässt es sich entspannt gähnen. Man sollte allerdings darauf achten, es lautlos zu tun. So muss der Gähnreflex nicht mehr krampfhaft unterdrückt werden. Aber immer kurz vorher prüfen, ob man auch wirklich eine Maske aufhat!

Von Thorsten Czarkowski