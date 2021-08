Rostock

Viele Jahre haben Radler zwischen Rostock und Markgrafenheide darauf gewartet: Der Radweg – einige nennen ihn eher Holperpiste – zwischen dem Abschnitt Goorstorf und dem Waldstückchen Südenholz wird endlich erneuert. Bis Ende Oktober sollen Fahrradfahrer dort wieder schüttel- und stolperfrei entlangradeln können.

Der Geh- und Radweg ist Teil der Radwegeverbindung zwischen der Hansestadt Rostock und dem Ostseebad Graal-Müritz. Auf 1310 Metern wird der Weg nun erneuert. Der Grund für die umfassende Sanierung sind vor allem lange und hohe Dellen, die durch die Wurzeln der Bäume am Wegesrand über die Jahre entstanden sind. Vor allem die Wurzeln der angrenzenden Pappeln haben den Weg so sehr zerstört, dass eine unbeschwerte Fahrt kaum mehr möglich ist.

Problem: Weg gehört zur Stadt, Bäume zum Landkreis

Seit Jahren schon war der Radweg in schlechtem Zustand. Ein Problem: Der Weg selbst gehört zur Hansestadt Rostock, die angrenzenden Bäume befinden sich laut Stadtverwaltung größtenteils auf Privatflächen, die zudem auch schon zum Gebiet des Landkreises Rostock gehören und Bestandteil eines Biotops sind. Ein umfangreiches Planungsverfahren im Vorfeld war nötig.

Daher sei ein Baumsachverständiger hinzugezogen worden, der die Arbeiten begleitet. Die Untersuchung des Baumbestandes durch ihn habe zudem gezeigt, dass keine Bäume gefällt werden müssen und nur „minimale Eingriffe und baubegleitender Baumschutz“ nötig sei. Dieses Vorgehen sei so mit den Unteren Naturschutzbehörden der Hansestadt und des Landkreises abgestimmt.

55 Zentimeter dicker Radweg Der Alte Graaler Landweg bekommt bis Ende Oktober einen kompletten Oberbau. In der 55 Zentimer dicken Schicht stecken eine 28 Zentimeter Frostschutzschicht, 15 Zentimeter Schotter, 9 Zentimeter Asphalttragschicht und 3 Zentimeter Deckschicht Asphaltbeton. Durch den Einbau von Wurzelschutzmatten soll zudem das Eindringen der Baumwurzeln in den Oberbau des Geh- und Radweges verhindert werden.

Das Amt für Verkehrsanlagen beschäftigt sich bereits seit 2017 mit dem Radweg. Es gab – neben viel Aufregung im betreffenden Ortsbeirat Gehlsdorf-Nordost, in dem unter anderem gefordert wurde, die Wurzeln einfach abzufräsen und zu kappen, und Rostocks Bauamt – auch Begehungen mit sogenannten Wurzel-Such-Schachtungen. Zunächst wurde vermutet, dass die Bäume für eine Sanierung des Weges gefällt werden müssen. Nun also doch nicht – die Bäume können bleiben, sie müssen lediglich ein paar tote Äste lassen.

Felix Schlundt und Ynoc Eban entfernen tote Äste aus den Pappeln am Wegesrand. Quelle: Ove Arscholl

Belag wird vollständig abgenommen und erneuert

Vorbereitende Maßnahmen für die eigentliche Sanierung sind bereits seit Anfang August im Gange. Zwei Wochen lang haben so Felix Schlundt und Ynoc Eban mit Kollegen tote Äste der Pappeln entfernt, das Holz dann zerkleinert. Ynoc Eban, der die Äste aus den Bäumen schneidet, hat zwar eine schöne Aussicht, kann bis in den Hafen schauen. Allerdings hat er nicht viel davon. Die toten Äste der Pappeln abzusägen ist schwere Arbeit. „Das Holz der Eichen hier ist noch härter“, berichtet er, als er von seiner Hebebühne herunterblickt.

Jetzt, da die Arbeiten an den Bäumen am Wegesrand beendet sind, kann mit der eigentlichen Sanierung des Radweges begonnen werden. Der wird nun in voller Breite von 2,5 Metern abgenommen. Anschließend kommt neuer Asphalt-Belag wieder drauf. Um die Bäume zu schützen, soll eine Wurzelschutzfolie eingebaut werden. Gleichzeitig sollen die Durchlässe von zwei Gewässern, die den Weg kreuzen, erneuert werden.

Wurzelschutzmatten für die Bäume

Künftig soll auf dem erneuerten Geh- und Radweg nicht nur die Verkehrssicherheit durch einen ebenen Belag erhöht werden. Um erneute Schäden durch Baumwurzeln zu vermeiden, sollen Wurzelschutzmatten eingebaut werden.

„Die Hauptarbeiten beginnen in der Woche ab 6. September und werden voraussichtlich Ende Oktober abgeschlossen sein. Während der Bauarbeiten werden die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer gebeten, die ausgeschilderten Umleitungen und Verkehrseinschränkungen unbedingt zu beachten“, heißt es aus der Verwaltung. Schon jetzt sind Verbotsschilder für Fußgänger und Fahrradfahrer an den beiden Enden des Weges angebracht. Radler können bis zum Ende der Bauarbeiten zum Beispiel über die Hinrichsdorfer Straße ausweichen. Die ist allerdings viel befahren und nicht ganz so idyllisch wie der Alte Graaler Landweg.

Von Michaela Krohn