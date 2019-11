Warnemünde

Ein Fußgänger ist am späten Mittwochabend in Warnemünde getötet worden. Wie die Polizei mitteilte, übersah der Fahrer eines Postautos den 88-Jährigen in der Dunkelheit als dieser die Straße überqueren wollte.

Der Mann wurde bei dem Zusammenstoß zu Boden geschleudert und verstarb noch an der Unfallstelle. Der Autofahrer erlitt einen schweren Schock. Die Polizei versucht nun zu ermitteln, weshalb der Mann nicht den wenige Meter entfernten Fußgängerüberweg genutzt hat.

Bildergalerie: Bilder von der Unfallstelle

Von Stefan Tretropp