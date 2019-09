„Potti“ sehnt sich nach der Ostsee: Das macht die Handball-Legende aus Rostock heute

Hessisch Oldendorf

Der Olympiasieger raucht. Frank-Michael Wahl (63) genießt die Sonne vor der Halle der HSG Fuhlen-Hessisch Oldendorf, Niedersachsen. Wahl war mal der Superstar des Handballs in der DDR. Dreimal Meister mit dem SC Empor Rostock, siebenmal Pokalsieger, zweimal WM-Dritter, 1978 und 1986. Und natürlich Olympiasieger 1980 in Moskau.

Er ist immer noch Torschützenkönig und Rekordnationalspieler der nun vereinten Handball-Nationalmannschaft – Markenzeichen: härteste Würfe. Der Granaten-Mann: Von 140 km/h ist zu lesen. Modellathlet. Ehrenspielführer. Volksheld. Jetzt sitzt er da und raucht. „Ich bin alt genug“, sagt er schmunzelnd, erzählt Geschichten von Heldentaten und Heimweh.

„Ich vermisse die Ostsee “

Ja, Heimweh. Er lebe gern im Weserbergland, einer Tourismus-Region westlich Hannovers. Die Wiesen sind grün, die Hügel hügelig. Rad fahren mache ihm Spaß. „Aber sonst?“ Er spiele jetzt Golf, sagt Wahl. Dabei könne er zu sich finden. „Potti“ steht auf seinem Trainingsanzug. Sein Spitzname von „Pott-Wa(h)l), da er mal als Schwimmer anfing. Sein Sohn, auch Handballer, wohnt nicht weit entfernt. Zwei Enkel habe er, zwei Jahre und zweieinhalb Monate alt. Jungs. „Eine neue Handballer-Generation“, sagt Wahl und lacht.

Aber: „Ich vermisse das Wasser“, erklärt er. „Die Ostsee.“ Danach macht er eine Pause. Ein paarmal im Jahr habe er seine Eltern in Rostock besucht. Nun habe er beide begraben müssen, die elterliche Wohnung in Rostock-Evershagen ausgeräumt. Seine Geschwister leben noch im Norden. Mit seinem Vater, einst auch DDR-Handballmeister, habe er gern „am Alten Strom in Warnemünde gesessen“. Männersache. In der Kindheit sei die Kröpeliner-Tor-Vorstadt sein Revier gewesen. Er zählt Straßennamen auf. Dann wieder die Ostsee: „Im Sommer war ich den ganzen Tag über da.“

Das sei nun vorbei, der Bezug zum Norden verblasst. Er halte sich „ein bisschen auf Distanz“, sagt Wahl. Niemand kann nur in alten Geschichten leben. Seine neue Geschichte hat viel mit einer Bausparkasse in Hameln unweit von Hessisch Oldendorf zu tun. Dort heuerte der Handballstar 1990 als einer der ersten Spitzensportler der DDR im Westen an. Die berufliche Zukunft sei ihm wichtig gewesen. Bis heute ist Wahl als Bankkaufmann tätig.

In Hameln kam er 1990 zu einem Zweitligisten. Wieland Schmidt, einst DDR-Auswahltorwart, war schon da. Wahl warf in der Saison über 200 Tore. Hameln stieg auf. „Es war der Wahnsinn.“ In der Region sei das Handball-Fieber ausgebrochen.

Erinnerung: Fürs Olympia-Geld kaufte er einen Wartburg

Wahnsinn – so ließe sich Wahls Leben als Spitzensportler zuvor beschreiben. Titel um Titel mit Empor Rostock, Turnier um Turnier mit der Nationalmannschaft. 1980 bei Olympia warf er im Finale fünf Tore gegen die favorisierte UdSSR. Stundenlang könnte er davon berichten. „Ein sehr, sehr hartes Spiel. Ich habe durchgespielt, vorn und hinten.“ Am Ende stand Gold. „Das ist für jeden Sportler das Heiligste.“

Jetzt ist Wahl warm, Anekdoten sprudeln aus ihm heraus. Von den 20 000 Mark, die die DDR-Staatsführung damals für Gold zahlte – Durchschnittsverdienst in der DDR für rund zwei Jahre –, habe er sich einen Wartburg gekauft. „Dabei hatte ich noch gar keine Fahrerlaubnis.“ Vier Jahre später, als der Ostblock Olympia in Los Angeles, USA, boykottierte, gab es als Ersatz ein Turnier unter sozialistischen Staaten. Die DDR-Handballer schlugen die UdSSR erneut, Wahl kaufte sich einen Lada 1600.

Jetzt wird „Potti“ nachdenklich. Ja, Spitzensportler hatten damals viele Privilegien. Als er den Lada, dunkelblau und blitzblank, abholte, standen viele Leute herum und staunten. „Es war mir hochgradig peinlich, dass andere so lange auf das Auto warten mussten.“ Das sagt er dreimal.

Dann braust er gar auf: Dass die Olympischen Spiele aus politischen Gründen boykottiert wurden, sei ein Unding gewesen. „Für mich brach eine Welt zusammen. Ich konnte das mit dem Klassenfeind nicht mehr hören. Bla, bla, bla.“

Die neue Welt: kleine Halle, Ehrenamt, Basis-Arbeit

Trainer Frank-Michael Wahl in Hessisch Oldendorf: Beim Training geht er auf Spieler einzeln ein. Quelle: Frank Pubantz

Am Abend steht Frank-Michael Wahl in der Halle von Hessisch Oldendorf. Seit 2016 trainiert er die 1. Männermannschaft. Landesliga. 199 Besucher-Plätze fasst die Halle. Junge Männer flachsen auf der Platte, mancher hat manches Kilo zu viel. Wahl beobachtet kritisch, sein Gesicht zieht Grimassen, wenn ein Angriff danebengeht. Immer wieder braust er auf, nimmt sich einzelne Spieler zur Brust.

Beim Trainingsspiel tippt ein Ersatzspieler auf seinem Handy rum. „Potti“ Wahl sieht darüber hinweg. Es reiche ihm, wenn er auch nur einen Spieler voranbringe, sagt er. „Dass er den nächsten Schritt macht.“ So wie es ihm nach der letzten Saison gelungen sei. Außerdem habe seine Lebensgefährtin gesagt, „dass mir sonst die Bude auf den Kopf fällt“.

„Frank ist ein Aushängeschild für uns“, sagt Peter Bormann, Vereinschef in Hessisch Oldendorf. Er findet: Eine „Perle wie Frank“ müsste dem Handballsport auch national erhalten bleiben, zum Beispiel als Fernsehkommentator. Bormann beschreibt den Trainer als zurückhaltend. Wenn es aber heiß wird im Spiel, „dann geht er ab wie ein Diskus“. Er sei eben „ein Profi“. Bormann findet, Wahl sollte mal seine Olympia-Goldmedaille mitbringen und anderen Leuten von Anstrengung und Disziplin berichten. Er lächelt.

Credo: „Sei hart gegen dich selbst, aber auch hart gegen andere“

Beinahe hätte es den Handball-Star Frank-Michael Wahl gar nicht gegeben. Als Kind war er in Rostock Schwimmer beim ASK. Kurz nachdem er DDR-Delfin-Jugendmeister wurde, untersuchte ihn ein Mediziner. „Er sagte, ich werde nur 1,82 Meter groß.“ Die Kraft sei da, aber kaum noch Steigerung zu erwarten. „Da legte man mir nahe, aufzuhören.“ DDR-Sportler-Auslese. Er habe mit den Tränen gerungen, sei schließlich zum Handball gegangen. Mit 16. Ein kompletter Sportler, der sich durchbiss. 11,1 Sekunden sei er über 100 Meter gelaufen. „Gut für einen Handballer.“

Viele Vorbilder und Weggefährten erwähnt er in seinen Erzählungen. Wolfgang Böhme, Rainer Ganschow, Peter Rost, Rüdiger Borchardt. Einen besonders. Jürgen Hildebrandt, einst Dynamo Berlin. Mit Anfang 20 sei er, Wahl, als Spieler „noch zu lieb“ gewesen. Hildebrandt gab ihm den Rat: „Sei hart gegen dich selbst, aber auch hart gegen andere.“ Das habe er befolgt.

Bierschmuggel im olympischen Dorf

Frank Wahl redet und redet. Auch vom Bier-Schmuggel im olympischen Dorf 1980 in Moskau. Nach dem Sieg habe Manfred Ewald, Präsident des DDR-Sportbundes und später wegen Staatsdopings verurteilt, Prozentiges verteilt. „Die Funktionäre hatten ja alles“, so Wahl. Da der Durst nicht gestillt war, besuchten die Handballer später Ruder-Wettkämpfe, um dort an Bier zu kommen. „Wir hatten jeder eine Tasche voll.“

Das Training in Hessisch Oldendorf ist beendet, Frank Wahl mit dem Fahrrad da. Er wolle Gewicht abreißen. 105 Kilo bei 1,90 Metern Größe seien zu viel. „Mein Kampfgewicht waren mal 94.“ Vielleicht komme er bald nach Rostock. Der HC Empor, sein Verein für 17 Jahre, hat ihn eingeladen. Empor hat er weiter im Blick. Den unfassbaren Zweitliga-Nicht-Aufstieg einer jungen Mannschaft nach erfolgreicher Saison im Frühjahr kommentiert er so: „Wichtig ist, dass man aus den Fehlern lernt.“ Aufstehen, Vollgas, Tore werfen.

