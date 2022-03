Präsenz und Blended Learning: Abendgymnasium Rostock bietet anderen Weg zum Abitur

Steintor-Vorstadt

Jeder, der sich für das Abendgymnasium entscheidet, bringt eine eigene Geschichte mit. So auch Seda Musaeva (20), Helen Hornke (23) und Raik Weeber (21). Sie haben erkannt, dass sie zu ihrem weiteren Lebensweg das Abitur brauchen. Und haben dann eine Entscheidung getroffen. Alle drei sind heute Studierende im Abendgymnasium Rostock.

Der Weg zum Abitur führt eben nicht nur über das Gymnasium. Die Abendgymnasien in Mecklenburg-Vorpommern wurden im Oktober 1992 gegründet, mit Standorten, die heute in Greifswald, Neubrandenburg, Schwerin und Rostock liegen. Das Abendgymnasium Rostock hatte nach der Gründung zunächst seinen Sitz in Lütten Klein. Seit Gründung ist Dr. Ulrike Wasser dort Schulleiterin.

Zentraler Standort des Abendgymnasiums ist wichtig

Im Jahr 2008 erfolgte der Umzug in die Innenstadt, die neue Heimstatt wurde das Gebäude des Innerstädtischen Gymnasiums. „Es ist wichtig, einen zentralen Standort in der Nähe des Hauptbahnhofs zu haben“, erklärt Dr. Ulrike Wasser diesen Vorteil, „das gilt insbesondere für Studierende, die von außerhalb kommen.“ Es ist die Erfahrung im Abendgymnasium, dass die Studierenden nicht nur aus Rostock, sondern auch aus dem umliegenden Landkreis kommen.

So wie auch Seda Musaeva, die 20-Jährige stammt ursprünglich aus Tschetschenien, kam vor fünf Jahren nach Deutschland und wohnt jetzt in Teterow. Von dort aus macht sie sich zum Unterricht nach Rostock jedes Mal eine weite Anreise. „Aber ich bin gerne unterwegs“, sagt die junge Frau. Vor zwei Jahren hatte Seda Musaeva die 10. Klasse abgeschlossen, aber konnte wegen fehlender Englischkenntnisse nicht auf das Gymnasium. Aber sie spricht Russisch, Tschetschenisch und Deutsch. Das Abendgymnasium fand einen Weg. So fiel die Entscheidung. Seit August 2021 ist Seada Musaeva in der 11. Klasse und lernt fleißig. Eine Perspektive für das spätere Berufsleben hat sie auch schon: „Ich möchte Geschäftsfrau werden“, sagt die junge Frau.

Das Abendgymnasium Rostock ist in städtischer Trägerschaft, hier arbeiten 14 Lehrkräfte. Gegenwärtig lernen rund 120 Studierende am Abendgymnasium Rostock, davon sind 30 Studierende in der Klasse 13 und bereiten sich auf das Abitur im kommenden Sommer vor. Das grundsätzliche Angebot ist ein umfassender Bildungsgang mit dem Ziel, das Abitur abzulegen oder den schulischen Teil der Fachhochschulreife zu absolvieren.

Bewerbungen für das Schuljahr 2022/23 sind möglich Das Abendgymnasium Rostock nimmt ab jetzt Bewerbungen für das Schuljahr 2022/23 entgegen. Es ist eine Einrichtung des zweiten Bildungsweges und bietet Erwachsenen ab dem 19. Lebensjahr die Möglichkeit, die allgemeine Hochschulreife zu erwerben. Voraussetzungen für diesen Bildungsgang sind der Abschluss der mittleren Reife und eine abgeschlossene Berufsausbildung oder eine zweijährige berufliche Tätigkeit. Der Bewerbung ist ein tabellarischer Lebenslauf hinzuzufügen. Das neue Schuljahr beginnt im August. Wer Interesse an diesem Bildungsgang hat, kann sich unter folgenden Adressen informieren: Abendgymnasium Rostock, Goetheplatz 5, 18055 Rostock, Telefon 0381/38 141 020, per E-Mail: sekretariat.abendgymnasium@rostock.de.

Für diesen langen Weg müssen die Interessenten viel Kraft und auch Zeit mitbringen. „Das ist schon eine Umstellung“, sagt Helen Hornke (23) aus Rostock. 2015 hatte sie den Abschluss der 10. Klasse gemacht und danach als Chemielaborantin beim Leibnitz-Institut gearbeitet. Dann änderte sich der Lebensplan: Helen Hornke möchte Sonderpädagogik und Biologie studieren. Dafür schafft sie jetzt die Grundlagen. Nun ist Helen Hornke in der 13. Klasse und im Endspurt für das Abitur, die Prüfungen stehen an. Im Herbst will die junge Frau in Rostock ihr Studium an der Uni Rostock aufnehmen.

Bis zum Abi dauert es am Abendgymnasium drei Jahre

Für die Studierenden am Abendgymnasium ist ein langer Atem wichtig. Schließlich dauert es drei Jahre bis zum Abitur. Im ersten Jahr, der elften Klasse also, wird der Schwerpunkt auf die Reaktivierung des im ersten Schullebens vermittelten Wissens gelegt. „Es geht um Vermittlung und Festigung von Methodenkenntnissen“, erklärt Ulrike Wasser. Im zweiten und dritten Jahr, Klasse 12 und 13, wird am Abendgymnasium der Stoff der Qualifikationsphase vermittelt. Belegt werden zwei Leistungskurse und vier Grundkurse. Darunter als Pflichtfächer Mathematik, Deutsch, Geschichte und Politische Bildung, dazu eine Fremdsprache und eine Naturwissenschaft, verdeutlicht die Schulleiterin. Je nach Kurswahl sind das 21 bis 23 Unterrichtsstunden pro Woche. Der Unterricht von Montag bis Freitag wird in der Zeit von 16.45 bis 21.30 Uhr in Blöcken abgehalten, „doch nicht jeder Tag wird voll ausgeschöpft“, so die Erfahrung von Ulrike Wasser.

Blended Learning: Präsenzunterricht triff auf Selbststudium

Eine Besonderheit: In Rostock wird bei der Erreichung des Abiturs ein Blended Learning praktiziert, das ist eine Kombination von Präsenzunterricht und Selbststudium. Es erfordert weniger Präsenz der Studierenden im Abendgymnasium. Das bedeutet praktisch, dass in der elften Klasse Montag und Mittwoch sowie an einigen Samstagen Workshops-Unterricht in der Schule stattfindet, das restliche Unterrichtsvolumen wird im Selbststudium mit Unterstützung der Lehrkräfte bewältigt. In der zwölften und dreizehnten Klasse haben die Studierenden Montag, Mittwoch und Freitag Unterricht im Klassenzimmer, das verbleibende Unterrichtsvolumen kann im Selbststudium mit Unterstützung der Lehrkräfte bewältigt werden.

Das Blended Learning bevorzugt auch Raik Weeber (21) aus Bad Doberan, bis 2016 besuchte er die Realschule, machte eine Ausbildung in der Finanzverwaltung und arbeitet heute im Finanzamt Ribnitz-Damgarten. Um für ein Jura-Studium die Voraussetzungen zu schaffen, machte er sich 2019 auf den Weg zum Abitur. Heute ist Raik Weeber in der 13. Klasse. Seine Woche ist voll: Denn seit Oktober 2021 hat er nebenbei noch ein Studium der Rechtswissenschaften an der Fernuni Hagen aufgenommen. Für das Studium in Hagen war in seinem Fall doch nicht das Abitur notwendig, wie Raik Weeber zu spät herausfand. Selbstverständlich will Raik Weeber das Abitur ablegen – im Sommer ist es soweit.

Von Thorsten Czarkowski