Prävention durch Präsenz: Polizei startet Bäderdienst in Warnemünde

Seit Montag dürfen die Hotels in Warnemünde und ganz MV ihre Hotelzimmer wieder voll auslasten. Während der Tourismus allmählich wieder in die Normalität zurückkehrt, steht für die Polizei eine besondere Saison an. Denn der Bäderdienst wird auch von den Corona-Verordnungen geprägt sein. Die größte Herausforderung sei hierbei, die Tagestouristen von den Urlaubern mit gebuchten Zimmern zu unterscheiden.

„Das ist eine ganz andere Aufgabe, mein Dienst und mein Alltag wenden sich um 180 Grad“, sagt Polizeimeister Philip Draheim. Denn der Bereitschaftspolizist ist Teil einer Hundertschaft und kommt in diesem Rahmen eigentlich bei Demonstrationen oder auch Risiko-Fußballspielen zum Einsatz. Nun steht der 24-Jährige vor seiner ersten Saison im Bäderdienst.

Seine Aufgaben: „Wir wollen Präsenz zeigen, die Reviere unterstützen und für Touristen und Anwohner ansprechbar sein.“ Das ist das Konzept der Landespolizei für den Bäderdienst: Die Sichtbarkeit soll mögliche Straftaten wie Sachbeschädigungen und Diebstahl, Körperverletzungen oder Landfriedensbruch verhindern.

Auf Streife in der Heimat

Draheim freut sich auf die Abwechslung. Denn für den gebürtigen Rostocker sei Warnemünde ein besonderes Pflaster. Dort, wo er für gewöhnlich Strandfußball spielt, sorgt er nun für Recht und Ordnung. „ Warnemünde hat für Rostock natürlich einen großen Stellenwert. Es gibt bestimmt deutlich schlimmere Einsätze, als an diesem schönen Ort auf Streife zu gehen.“ Die neue Aufgabe sieht er als tolle Möglichkeit – „vor allem um Einblicke in eine andere Polizeiarbeit zu erhalten.“

Sie stehen in Warnemünde Touristen und Anwohnern helfend zur Seite: Neben Philip Draheim (vorne) werden 16 weitere Polizisten in den Rostocker Ostseebädern auf Streife gehen. Quelle: Moritz Naumann

An Rostocks Stränden werden insgesamt 17 Beamte im Bäderdienst tätig sein – elf in Warnemünde und sechs in Markgrafenheide. Sie werden die vier Mitarbeiter aus dem Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) und die Standvögte des Sicherheitsdienstes „JM Security“ bei der Einhaltung der Vorschriften unterstützen. Dass der Dienst ein anderer wird als in den Jahren zuvor, ist für Thomas Dabel, Vizepräsident des Rostocker Polizeipräsidiums, klar: „Es gibt halt keine Großveranstaltungen wie die Warnemünder Woche oder die Hanse Sail. Dafür steht der Tourismus unter dem Zeichen vieler neuer Sonderverordnungen.“

Herausforderung: Kontrolle von Tagestouristen

Eine dieser Verordnungen stellt die Polizei vor Herausforderungen: Jene, die es Tagestouristen untersagt, Warnemünde ohne Zimmerbuchung zu besuchen. „Wie soll man das kontrollieren, wenn Tausende Menschen auf der Promenade langlaufen? Man sieht ihnen ja nicht an, dass sie Tagestouristen sind“, sagt Dabel. Er habe bereits von besonders kreativen Strategien gehört, die Ausflügler nutzen, um dennoch die Urlaubsorte besuchen zu können. So hätten sich im Bereich des Neubrandenburger Polizeipräsidiums bereits Fälle gehäuft, wo Tagesgäste über Buchungsportale Zimmer gemietet haben, die sie anschließend wieder stornierten – nur um im Ernstfall einen Buchungsbeleg vorzeigen und damit möglichen Strafen entgehen zu können. Das Einreiseverbot soll vorerst stichprobenartig kontrolliert werden.

Der Bäderdienst in MV Vom 15. Juni bis 14. September werden insgesamt 202 Beamtinnen und Beamte der Landespolizei den Bäderdienst im Bereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg und des Polizeipräsidiums Rostock wahrnehmen. Dabei kommen 122 eigene Beamte und 80 Bereitschaftspolizisten zum Einsatz. Im Bereich des Rostocker Polizeipräsidiums sind es insgesamt 70 Beamte, die in den Gebieten um Ludwigslust, Schwerin, Wismar und Rostock den Bäderdienst leisten werden.

Dennoch blickt Dabel optimistisch in die anstehende Saison. „In den vergangenen Wochen haben wir viele positive Erfahrungen mit den Versammlungslagen in der Stadt gemacht.“ So bekomme er den Eindruck, die Menschen seien grundsätzlich sensibilisiert und hätten die Verordnungen verinnerlicht. Doch ob das auch für die Touristen gilt? Er hofft auf den gesunden Menschenverstand: „Jeder muss sich selber Gedanken machen, ob man sich in so eine Sardinenbüchse (Anm. d. Red.: Strand) reinlegt.“

Angenehme Erfahrungen im Urlaubsland MV

MV’s Innenminister Lorenz Caffier hat den Bäderdienst am Montag offiziell eröffnet und hofft auf eine Saison ohne böse Überraschungen. „Jeder, der unser Land besucht, soll möglichst mit angenehmen Erinnerungen nach Hause fahren und seinen Freunden, Verwandten und Bekannten von unserem schönen Urlaubsland berichten“, sagt Caffier und hebt damit hervor, wie wichtig auch das Verhalten der Landesbürger für einen erfolgreichen Tourismus in diesem Jahr ist.

MV’s Innenminister Lorenz Caffier hat am Montag den Bäderdienst der Landespolizei offiziell eröffnet. Quelle: Moritz Naumann

„Der Sommerurlaub wird für uns alle in diesem Jahr anders sein als in den Jahren zuvor: wir müssen auf Abstand gehen. Ich appelliere trotzdem an alle Bürgerinnen und Bürger, Kontakt mit unseren Polizeibeamtinnen und –beamten aufzunehmen, denn nur so können wir helfen und ein Gespür für die Lage bekommen“, so der Minister.

Mit dem Rad auf Streife

Die Polizeibeamten werden in den jeweiligen Urlaubsregionen zu Fuß und auch mit dem Rad auf Streife gehen. So sind die Polizeibeamten Thea Karock und Christian Dudek mit Pedelecs ( Fahrrad mit elektrischem Hilfsmotor) auf den Darßer Deichen unterwegs. „Mit dem Rad ist man dort viel schneller als mit dem Auto. Und außerdem kommen wir damit auch in Gebiete, wo der Streifenwagen nicht hinkommt“, sagt Karock, die bereits im zweiten Jahr im Bäderdienst tätig ist.

Christian Dudek und Thea Karock sind mit dem Rad deutlich schneller als mit dem Auto in den Urlaubsorten unterwegs. Es ist ihre zweite Saison im Bäderdienst. Quelle: Moritz Naumann

Auch für Rostock könnte eine Zweiradstreife bald ein Thema werden. „Der Leiter der Polizeiinspektion Rostock arbeitet gerade an einem Konzept“, sagt Thomas Dabel.

Von Moritz Naumann