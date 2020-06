Praktika verboten: Bauern in MV suchen Azubis jetzt per Whatsapp

Der „Draht“ zum Bauernverband ist so ganz schnell hergestellt: Der Schüler muss nur die offizielle Chat-Nummer 0172 1639865, in seinen Kontakten auf dem Smartphone speichern. Wird anschließend WhatsApp gestartet, lässt sich ein Chat mit dem Bauernverband beginnen.

Die Veranstalter der Mecklenburgischen Landwirtschaftsausstellung MeLa in Mühlengeez bei Güstrow hatten die Messe am Dienstag abgesagt. Beim Landesbauernverband in Neubrandenburg rief das Bedauern, aber auch Verständnis hervor. „Wir haben uns sehr auf diese 30. MeLa gefreut“, sagt Bauernpräsident Detlef Kurreck am Mittwoch. Sie sollte vom 10. bis 13. September stattfinden. Im Vorjahr hatte die Agrarmesse mit mehr als 1000 Ausstellern rund 71 000 Besucher.