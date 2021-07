Erfurt/Rostock

Die Nachricht hatte sich bereits in Rostock herumgesprochen. Gleich beim Öffnen der Buchhandlung am Donnerstagmorgen gab es den ersten Blumenstrauß. „Eine Kundin hatte von unserer Auszeichnung gehört und brachte uns Blumen“, berichtet Buchhändlerin Angelika Jannutsch. Dass die „andere buchhandlung“ in Rostock zu den drei besten Buchhandlungen Deutschlands gehört, freut auch die Kunden. Und die Belegschaft natürlich.

„Die Freude war bei uns selbstverständlich groß“, sagt der überglückliche Inhaber Manfred Keiper. Und es gab eine Vorwarnung. „Wir waren auf den Preis vorbereitet, weil vor zwei Wochen in unserer Buchhandlung ein Imagefilm gedreht wurde“, berichtet Keiper.

Preisverleihung in Erfurt

Dieser kurze Streifen wurde während der Preisverleihung in Erfurt gezeigt, die übrigens im traditionsreichen Kaisersaal stattfand. „Eigentlich sollte die Verleihung als Online-Veranstaltung stattfinden“, erzählt Manfred Keiper weiter. Dann wurden jedoch die Corona-Regeln so weit gelöst, dass daraus eine Präsenzveranstaltung wurde. Von den in diesem Jahr 118 geehrten Buchhandlungen war rund die Hälfte mit Vertretern vor Ort.

„Wir sind ständig auf Trüffelsuche“

Manfred Keiper stellt zwei Stärken seiner Buchhandlung heraus: „a) die Mitarbeiter und b) das Sortiment.“ Es ist ein großer persönlicher Einsatz, seine Buchhändlerinnen haben selbstverständlich ein persönliches Interesse für Literatur.

„Wir sind ständig auf Trüffelsuche“, beschreibt Manfred Keiper die tägliche Arbeit in Sachen Sortiment. Keiper würdigt auch ausdrücklich die Kunden seiner Buchhandlung, die während der Corona-Pandemie Solidarität bewiesen haben. „Sie haben bei uns zum Beispiel Gutscheine gekauft, damit wir finanziell über die Runden kommen“, sagt Keiper.

Buchhändler litten unter Corona-Pandemie

Alle Buchhändler hätten unter der Pandemie zu leiden gehabt. Das war natürlich auch in Erfurt ein Thema. Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) würdigte die Arbeit von Buchhändlern in der Corona-Krise. „In der Pandemie haben sie uns mit ihrer Fachkompetenz, ihrer Auswahl und Beratung durch diese Zeit der Krise begleitet“, sagte sie. Mit ihrem Wirken vor Ort förderten die Buchhändler die Lesekultur, das ist auch eine gesellschaftliche Aufgabe. Buchhandlungen trügen maßgeblich zum Erhalt der literarischen, der verlegerischen und der kulturellen Vielfalt bei. Sie seien damit „wichtige Stützen der kulturellen Grundversorgung in Deutschland“.

Den Deutschen Buchhandlungspreis vergibt Kulturstaatsministerin Monika Grütters gemeinsam mit der Kurt-Wolff-Stiftung und dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Er wurde in diesem Jahr zum siebten Mal vergeben. Die drei Hauptpreise gingen an Buchhandlungen in Rostock, Düsseldorf und Langenau (Baden-Württemberg).

Die ausgezeichneten 118 unabhängigen Buchhandlungen erhielten Prämien in Höhe von insgesamt 850 000 Euro in drei Kategorien, dazu gab es zehn undotierte Gütesiegel. Mit ihnen wurden zehn Buchhändler mit einem Jahresumsatz über einer Million Euro ausgezeichnet. Laut Monika Grütters hat es in diesem Jahr 366 Bewerbungen für die Preise gegeben, über deren Vergabe eine Jury unter Vorsitz des Verlegers Stefan Weidle entschied.

Arbeit kleiner Buchhandlungen wird gewürdigt

Mit dem Buchhandlungspreis soll eben die Arbeit kleiner inhabergeführter Buchhandlungen gewürdigt werden. Alle Gewinnerinnen erhielten ein Gütesiegel verbunden mit Prämien in Höhe von jeweils 7000 Euro für 100 Buchhandlungen, fünf erhielten je 15 000 Euro und die besten drei erhielten jeweils 25 000 Euro. Vor fünf Jahren hatte sich die „andere Buchhandlung“ schon einmal um den Preis beworben, damals erhielt sie 7000 Euro.

Und was passiert nun mit den 25 000 Euro Preisgeld, das jetzt nach Rostock geht? Manfred Keiper bleibt trotz aller Freude vorsichtig. „Wir haben in der Corona-Zeit auch Verluste gehabt, da gibt es noch etwas auszugleichen“, erklärt er. Aber es gibt auch etwas zu feiern – auch dafür könnte das Geld Verwendung finden. Denn im letzten Jahr wurde die „andere Buchhandlung“ 30 Jahre alt, doch wegen der Corona-Pandemie gab es keine Feier. Das soll in diesem Jahr nachgeholt werden. „Wir haben unsere Vorliebe für Primzahlen entdeckt“, scherzt Manfred Keiper und steuert auf den 31. Geburtstag seiner Buchhandlung zu. Der wäre am 12. Oktober. Doch wie die Corona-Regeln dann sein werden, steht noch in den Sternen.

Von Thorsten Czarkowski